"CHP, işçilerin hangi sendikaya üye olacağına karışmamıştır"

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), tarihi boyunca işçilerin hangi sendikaya üye olacağına ya da hangi sendikadan istifa edeceğine karışmadığı ve bundan sonra da karışmayacağı ifade edildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Hak-İş İstanbul Temsilciliği ziyaretinde, Bolu Belediyesinden işten çıkarıldığı belirtilen işçilerle ilgili konunun gündeme geldiği ve Hak-İş yetkililerine, hiçbir çalışanın siyasi tercihleri ya da farklı düşüncelerinden dolayı işten çıkarılamayacağı, işçilerin hangi siyasi partiye mensup olursa olsun yasalarla koruma altına alınmış haklarıyla ilgili yaşadıkları sorunların takip edileceğinin söylendiği belirtildi.

Bu ziyaretin ardından, iki tarafın da konunun çözümünü sağlamaya yönelik görüşmeler gerçekleştirdiği dile getirilen açıklamada, ancak Hak-İş ile çeşitli nedenlerden ötürü nihai bir sonuca varılamadığı ve işçilerin Bolu'dan Ankara'ya yürümeye başladığı anımsatıldı.

Hak-İş'in, 19 işçinin Bolu Belediyesindeki işlerine geri dönmesi talebinin, Belediye Başkanı Tanju Özcan; Çanakkale Bayramiç Belediyesinden çıkarılan 7 işçinin işlerine dönmesi talebinin de Bayramiç Belediyesi tarafından kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: