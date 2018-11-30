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CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 30.11.2018 07:38 | Son Güncelleme

Yerel seçim için geri sayım sürerken CHP'nin büyükşehir adayları henüz belirlenmedi. Ankara'da Mansur Yavaş ismi ön plana çıkarken, İstanbul adaylığı için Ekrem İmamoğlu konuşuluyor. Katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaşan CHP'li Barış Yarkadaş, Cumartesi günü yapılacak görüşmeye dikkat çekti.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Habertürk'te yayınlanan "Enine Boyuna" programına katılan eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarlada bulundu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Merkezi'nin önünde iki isim olduğunu belirten Yarkadaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile görüşeceğini duyurdu.

'İSTİFA EDİP, GÖREVİ BIRAKACAK'

Kılıçdaroğlu'nun aklındaki ilk ismin İmamoğlu olduğunu iddia eden Yarkadaş, kritik görüşmenin cumartesi günü olacağını belirterek "Adaylık olursa, İmamoğlu istifa edip görevi yardımcısına bırakacak" ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ'NE SÜLEYMAN ÇELEBİ

Öte yandan Yarkadaş, İmamoğlu'nun İstanbul adayı olması durumunda CHP'nin Beylikdüzü Belediye Baaşkanı adayı olarak Süleyman Çelebi'nin gösterileceğini söyledi.

İSTANBUL İÇİN DİĞER SEÇENEK GÜRSEL TEKİN

Yarkadaş; İmammoğlu'nun adaylık teklifini geri çevirmesi durumunda ise Kılıçdaroğlu'nun aklındaki diğer ismin Gürsel Tekin olduğunu belirtti.

MUHARREM İNCE İLE 2. GÖRÜŞME!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Almanya'nın ardından Viyana'ya geçeceğini belirten Yarkadaş, "Muharrem İnce de Viyana'da. Bir görüşme gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.

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