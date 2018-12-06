HABER

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? 'Kesinleşti' dedi, sosyal medyadan duyurdu

SEÇİM HABERLERİ  | 06.12.2018 08:02 | Son Güncelleme

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden CHP'de İstanbul için Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde karar kılındı. Gazeteci Osman Diyadin, haberi attığı tweet'le sosyal medyadan duyururken, İmamoğlu'nun bu tweet'i beğenmesi dikkat çekti.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? 'Kesinleşti' dedi, sosyal medyadan duyurdu

CHP'nin İstanbul adayı belli oldu iddiası! İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gazeteci Osman Diyadin’in Twitter’dan yaptığı “CHP’nin İBB adayının İmamoğlu olduğu”na dair paylaşımı beğendi. İmamoğlu'nun bu hamlesi adaylığının artık netleştiği olarak yorumlandı.

Diyadin paylaşımında: “İstanbul’da CHP’nin Büyükşehir adayı an itibarı ile kesinleşti. Banko yani. Kılıçdaroğlu ‘Hazır ol’ dedi. O seçim kampanyası için kolları sıvamaya başladı. O isim; Kısa zamanda büyük işlere imza attığı söylenen Beylikdüzü’nün Trabzonlu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu” ifadelerine yer vermişti.

osman dıyadın

İMAMOĞLU SAHAYA İNDİ

Öte yandan Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, İmamoğlu ilk kez kendi ilçesi dışında CHP’li bir ilçenin düzenlediği etkinliğe katıldı. İmamoğlu dün akşam CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nda partililere “Beylikdüzü modeli seçim ve yönetim çalışması” başlıklı sunum yaptı. İmamoğlu’nun bu etkinlikle ‘sahaya indi’ği yorumları yapıldı.

AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Bu arada önceki gün İmamoğlu ve İstanbul’daki CHP’li belediye başkanları Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. İmamoğlu’nun toplantıda adaylığa sıcak baktığını ve partinin yetkili kurullarının açıklama yapmasını beklediğini söylediği öğrenildi. Toplantıya katılan başkanların da İmamoğlu’nu tebrik ettiği belirtildi. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, “Her belediye başkanımızın ajandasında ve heybesinde İstanbul var. CHP’li başkanlar olarak geleceği düşünmek gibi vazifemiz var. Yüreğimizden kimse şüphe etmesin” dedi. Telefonla görüştüğümüz İmamoğlu, “Her ay yaptığımız olağan toplantıdan birini gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerin sıkıntısını ve ‘neler yapabiliriz’i konuştuk. Süreç neyi gösterir hep beraber göreceğiz yakında” dedi.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor!CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor!
Cengiz Topel Yıldırım'ın Akşener'le görüştüğü ortaya çıktıCengiz Topel Yıldırım'ın Akşener'le görüştüğü ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 istanbul CHP aday Ekrem İmamoğlu osman diyadin

En Çok Okunan Haberler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Üniversite kampüsünde satırlı öğrenci dehşeti!

Üniversite kampüsünde satırlı öğrenci dehşeti!

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

İlginizi Çekebilir

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'da olay yaratacak seçim anketi iddiası!

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

İstanbul için 'Abdullah Gül' bombası! Tansiyon yükselecek

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Anket sonuçları tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor! İsim listesi açıklanacak

CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor!

Cengiz Topel Yıldırım'ın Meral Akşener'le görüştüğü ortaya çıktı

Cengiz Topel Yıldırım'ın Akşener'le görüştüğü ortaya çıktı

Binali Yıldırım'ın ismi 22 Aralık'ta açıklanacak!

AK Parti'de tarihi gün! 22 Aralık'ta ismi açıklanacak

WhatsApp üzerinden beklediğim yanıt geldi diyerek duyurdu: İstanbul sürprizi

'WhatsApp üzerinden yanıt geldi' diye duyurdu: İstanbul sürprizi

AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı!

AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı!

Ankara'yı hareketlendirecek kulis: İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayabilir!

Olay kulis: İstanbul'da aday çıkarmayabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.