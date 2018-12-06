CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? 'Kesinleşti' dedi, sosyal medyadan duyurdu

CHP'nin İstanbul adayı belli oldu iddiası! İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gazeteci Osman Diyadin’in Twitter’dan yaptığı “CHP’nin İBB adayının İmamoğlu olduğu”na dair paylaşımı beğendi. İmamoğlu'nun bu hamlesi adaylığının artık netleştiği olarak yorumlandı.
Diyadin paylaşımında: “İstanbul’da CHP’nin Büyükşehir adayı an itibarı ile kesinleşti. Banko yani. Kılıçdaroğlu ‘Hazır ol’ dedi. O seçim kampanyası için kolları sıvamaya başladı. O isim; Kısa zamanda büyük işlere imza attığı söylenen Beylikdüzü’nün Trabzonlu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu” ifadelerine yer vermişti.
İMAMOĞLU SAHAYA İNDİ
Öte yandan Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, İmamoğlu ilk kez kendi ilçesi dışında CHP’li bir ilçenin düzenlediği etkinliğe katıldı. İmamoğlu dün akşam CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nda partililere “Beylikdüzü modeli seçim ve yönetim çalışması” başlıklı sunum yaptı. İmamoğlu’nun bu etkinlikle ‘sahaya indi’ği yorumları yapıldı.
AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Bu arada önceki gün İmamoğlu ve İstanbul’daki CHP’li belediye başkanları Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. İmamoğlu’nun toplantıda adaylığa sıcak baktığını ve partinin yetkili kurullarının açıklama yapmasını beklediğini söylediği öğrenildi. Toplantıya katılan başkanların da İmamoğlu’nu tebrik ettiği belirtildi. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, “Her belediye başkanımızın ajandasında ve heybesinde İstanbul var. CHP’li başkanlar olarak geleceği düşünmek gibi vazifemiz var. Yüreğimizden kimse şüphe etmesin” dedi. Telefonla görüştüğümüz İmamoğlu, “Her ay yaptığımız olağan toplantıdan birini gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerin sıkıntısını ve ‘neler yapabiliriz’i konuştuk. Süreç neyi gösterir hep beraber göreceğiz yakında” dedi.
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