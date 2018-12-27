CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu tanıttı!

31 Mart 2019 yerel seçimlerine aylar kala adayların tanıtım toplantıları da yapılmaya başlanıyor. CHP İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU TANITILDI Bu kapsamda CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Beylikdüzü Belediye BaşkanI Ekrem İmamoğlu için Haliç Kongre Merkezi'nde bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerin il başkanlarının da davet edildi. Tanıtım toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasınan öne çıkan satır başları; İstanbul'u yönetmek sıradan bir olay değildir. İstanbul'u yönetmek için bilgi birikim ve deneyime ihtiyaç var. Aday adaylarımızın tamamın son derece değerli. Onlar da çalışıyorlar. İstanbul, Fatih'in fethettiği ve bize emanet ettiği bir kenttir. Boğaz'ı, Adalar'ıyla dünyanın en güzel kentlerinden biridir İstanbul. İstanbul'un bütün güzelliklerini Boğaz'da görebilirsiniz. İstanbul'u yönetmek için bilgiye, birikime ihtiyacımız var. Çalışanların vaktinin büyük bir çoğunu trafikte geçirdiği bir yerdir İstanbul. Bu tablonun değişmesi lazım.

Geçen ay Viyana'daydım. Dedim ki İstanbul başkanı olsaydınız ne yapardınız? Dedi ki bir "İstanbul'un tarihi mirasını ortaya çıkarır, ikincisi trafik sorununu çözerim" dedi. İstanbul'u yönetecek kişinin bütün bu sorunları çözebilmesi gerek. 'İSTANBUL İÇİN YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR' Ekrem İmamoğlu arkadaşımız böyle bir karaktere sahip. Örnek Beylikdüzü. Yedi rengi orada turan, İstanbul'u seven ve İstanbul için çaba harcayan arkadaşımız. İstanbul için yapacağımız çok şey var. Peki bunu için yeterli para var mı? Tabi ki var. Kul hakkı yemezseniz İstanbul'un böyle bir gücü vardır. Dolayısıyla bunu Ekrem İmamoğlu büyük bir yetkinlikle bunu yerine getirecektir. Üreten ve istihdam yaratan bir belediyecilik. İstanbul'da 5 yıl içinde bir tarih yazacağına inanıyorum. Bütün İstanbullu 'İşte benim belediye başkanım' diyecek. İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu konuştu; Saygıdeğer genel başkanım, kıymetli misafirler çok değerli İstanbullular bu güzel buluşmamıza hoş geldiniz. Bizi ekranları başından izleyen tüm İstanbullulara sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum.

Bugün tarihi bir gün. Bugün hep birlikte tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğun sonunda bu güzel şehir için zafere ulaşacağız. Kazanan İstanbul olacaktır. Beni bu onurlu göreve layık gören tüm CHP'lilere çok değerli başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Benzer şekilde bana büyük destek olan çok kıymetli aileme ve eksiksiz büyük ailem Beylikdüzü'ne çok teşekkür ediyorum. "İSTANBUL, ANKARA TARAFINDAN YÖNETİLEMEZ"



Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım çünkü, bu kentin geleceği için değişim zamanının geldiğini ben de herkes gibi görüyorum. İstanbul'a adayım çünkü değişim zamanı geldi.

İstanbul, Ankara tarafından yönetilemez. İstanbul, eli kolu bağlı yöneticiler tarafından yönetilemez. Ben her hayat tarzından hemşehrilerime inanıyorum. Umutsuzluğu içinizden atın, zafer İstanbul halkının olacak. Asgari ücret için 2200 lira dediniz, bunun sözünü veriyorum. 3 aylık kayıplarının da sözünü veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının vaadettiği bir anlayış vadediyorum. Ben bu kentin kaderinin İstanbullulara yeniden verilen bir anlayışı hayal ediyorum. İstanbul'u küresel bir çekim merkezi yapmak mümkün. Hep birlikte bunu yapabiliriz. Ben İstanbul'un, İstanbulluların adayıyım. Biz kazandığımız zaman İstanbul kazanacak. İstanbul ittifakı kazanacak. Bugünden itibaren İstanbul'daki tüm gençleri kampanyama destek vermeye davet ediyorum. Duymayanlara duyurun.