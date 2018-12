CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu tanıttı!

Ekrem İmamoğlu arkadaşımız böyle bir karaktere sahip. Örnek Beylikdüzü. Yedi rengi orada turan, İstanbul'u seven ve İstanbul için çaba harcayan arkadaşımız. İstanbul için yapacağımız çok şey var. Peki bunu için yeterli para var mı? Tabi ki var. Kul hakkı yemezseniz İstanbul'un böyle bir gücü vardır. Dolayısıyla bunu Ekrem İmamoğlu büyük bir yetkinlikle bunu yerine getirecektir. Üreten ve istihdam yaratan bir belediyecilik.

"İSTANBUL, ANKARA TARAFINDAN YÖNETİLEMEZ" Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım çünkü, bu kentin geleceği için değişim zamanının geldiğini ben de herkes gibi görüyorum. İstanbul'a adayım çünkü değişim zamanı geldi. İstanbul, Ankara tarafından yönetilemez. İstanbul, eli kolu bağlı yöneticiler tarafından yönetilemez. Ben her hayat tarzından hemşehrilerime inanıyorum. Umutsuzluğu içinizden atın, zafer İstanbul halkının olacak.

İstanbul tamamen bir kadın dostu kent olacak. Kadınlar için güvenli bir kent haline gelecek. İstanbul'un geleceğini kadınlar tasarlayacak. Bu yolun sonunda asıl kazanacak sizler olacaksınız.

(Ekrem İmamoğlu kürsüde konuşurken, anne ve babası gözyaşlarını tutamadı)

İstanbul günü birlik yönetilemez, yönetilemiyor! Bu şehir ancak, genç, dinamik, yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebilir. Ben İstanbul’u yeniden küresel iddia sahibi bir marka kent haline getirmek için adayım. İstanbulluların mutlu ve özgür olmaları için adayım. İstanbul’un ekonomisini büyütmek, iş olanakları yaratmak ve gençlerin yeniden umudu haline getirmek için adayım. İstanbul’u yaşanılır bir çevreye kavuşturmak, dünyanın yetenekli insanlarını ve kalıcı yatırımları çekecek bir cazibe merkezi yapmak için adayım.

Ben, cesaretimi bu kentin insanlarından alıyorum. O insanların, iyiye, güzele duyduğu ihtiyaçtan alıyorum. Başarıyı görünce verdiği sonsuz destekten alıyorum. Ben bu şehrin insanlarına, siz değerli İstanbullulara inanıyorum. Sizlere, gençlere, kadınlara, emekçilere, esnafa, iş insanlarına, her yaştan, her kökenden, her hayat tarzından hemşerilerime; en çok da bu şehrin o güzel çocuklarına inanıyorum…

