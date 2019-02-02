CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu aktarılan paranın, belediyenin toplam gelirinin yüzde 8'ini oluşturduğunu savundu. Adı geçen vakıflar arasında yer alan, Mütevelli Heyeti Başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan yalanlama geldi. Yazılı açıklamada,
"Vakfımızın gelirlerinin tamamı kurucu ve yönetim kurulu üyelerimizin bağışlarından oluşmaktadır" denildi. İBB tarafından vakfa para aktarıldığı iddialarının tümüyle asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İftira ve karalamalara karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
BAYRAKTAR'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
T3 Vakfı mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli Heli İHA’sı Malazgirt'in fotoğraflarını paylaştı,,
"Eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü." ifadelerini kullandı.
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