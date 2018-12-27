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CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğülu'nu tanıttı!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenliyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu "İstanbul'da 5 yıl içinde bir tarih yazacağına inanıyorum." dedi. Kılıçdaroğlu'nun ardından İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu sahneye "İmamoğlu varsa çözüm vardır" sloganıyla davet edildi. Kürsüye gelen İmamoğlu yaptığı açıklamada " İstanbul'a adayım çünkü değişim zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğülu'nu tanıttı!

31 Mart 2019 yerel seçimlerine aylar kala adayların tanıtım toplantıları da yapılmaya başlanıyor.

CHP İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU TANITILIYOR

Bu kapsamda CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Beylikdüzü Belediye BaşkanI Ekrem İmamoğlu için Haliç Kongre Merkezi'nde bir tanıtım toplantısı düzenliyor.

Toplantıya AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerin il başkanlarının da davet edildi.

Tanıtım toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu bir konuşma yatı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasınan öne çıkan satır başları;

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İstanbul'u yönetmek sıradan bir olay değildir. İstanbul'u yönetmek için bilgi birikim ve deneyime ihtiyaç var. Aday adaylarımızın tamamın son derece değerli. Onlar da çalışıyorlar. İstanbul, Fatih'in fethettiği ve bize emanet ettiği bir kenttir. Boğaz'ı, Adalar'ıyla dünyanın en güzel kentlerinden biridir İstanbul. İstanbul'un bütün güzelliklerini Boğaz'da görebilirsiniz.

İstanbul'u yönetmek için bilgiye, birikime ihtiyacımız var. Çalışanların vaktinin büyük bir çoğunu trafikte geçirdiği bir yerdir İstanbul. Bu tablonun değişmesi lazım.

Geçen ay Viyana'daydım. Dedim ki İstanbul başkanı olsaydınız ne yapardınız? Dedi ki bir "İstanbul'un tarihi mirasını ortaya çıkarır, ikincisi trafik sorununu çözerim" dedi. İstanbul'u yönetecek kişinin bütün bu sorunları çözebilmesi gerek.

'İSTANBUL İÇİN YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR'

Ekrem İmamoğlu arkadaşımız böyle bir karaktere sahip. Örnek Beylikdüzü. Yedi rengi orada turan, İstanbul'u seven ve İstanbul için çaba harcayan arkadaşımız. İstanbul için yapacağımız çok şey var. Peki bunu için yeterli para var mı? Tabi ki var. Kul hakkı yemezseniz İstanbul'un böyle bir gücü vardır. Dolayısıyla bunu Ekrem İmamoğlu büyük bir yetkinlikle bunu yerine getirecektir. Üreten ve istihdam yaratan bir belediyecilik.

İstanbul'da 5 yıl içinde bir tarih yazacağına inanıyorum. Bütün İstanbullu 'İşte benim belediye başkanım' diyecek.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu konuşuyor;

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Saygıdeğer genel başkanım, kıymetli misafirler çok değerli İstanbullular bu güzel buluşmamıza hoş geldiniz. Bizi ekranları başından izleyen tüm İstanbullulara sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum.

Bugün tarihi bir gün. Bugün hep birlikte tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğun sonunda bu güzel şehir için zafere ulaşacağız. Kazanan İstanbul olacaktır. Beni bu onurlu göreve layık gören tüm CHP'lilere çok değerli başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Benzer şekilde bana büyük destek olan çok kıymetli aileme ve eksiksiz büyük ailem Beylikdüzü'ne çok teşekkür ediyorum.

Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım çünkü, bu kentin geleceği için değişim zamanının geldiğini ben de herkes gibi görüyorum. İstanbul'a adayım çünkü değişim zamanı geldi.
İstanbul, Ankara'dan yönetilemez. İstanbul eski model yöneticilerle yönetilemez ve yönetilemiyor.

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CHP istanbul yerel seçim seçim 2019 Ekrem İmamoğlu

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