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CHP İstanbul adayı olacağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'ndan flaş hamle

SEÇİM HABERLERİ  | 07.12.2018 07:59 | Son Güncelleme

Geçen hafta İstanbul'daki CHP'li 13 belediye başkanıyla bir araya gelen CHP'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah da CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla toplanıyor.

CHP İstanbul adayı olacağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'ndan flaş hamle

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın haberine göre; Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmaya çok yakın.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ HAMLE

Geçen hafta İstanbul'daki CHP'li 13 belediye başkanıyla bir araya gelen İmamoğlu'ndan bir hamle daha geldi.

BU SABAH TOPLANTI YAPACAK

İmamoğlu, bu sabah da CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla toplantı yapacak.

Bu gelişme; kulislerde İmamoğlu'nun adaylığı kesinleşti ve çalışmalara başladı olarak yorumlanıyor.

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