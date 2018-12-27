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CHP İstanbul adayını tanıtıyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:03 | Son Güncelleme

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını tanıtıyor.

Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, İSTANBUL, (DHA) CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını tanıtıyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yönetecek kişinin kavga değil bütün kenti kucaklaması lazım. Ekrem İmamoğlu böyle bir yapıya sahip mi? Evet. Örnek, Beylikdüzü yedi rengi orada tutan arkadaşımız, İstanbul’u seven arkadaşımız. İstanbul için yapacağımızı çok şey var" dedi.

Daha sonra ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu konuştu. İmamoğlu, "Bugün tarihi bir gün. Burada hep birlikte tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Bu güzel şehir İstanbul için zafere ulaşacağız. Kazanan İstanbul ve tüm hemşirelerimize olacaktır" diye konuştu.

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