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CHP İstanbul, Bursa ve Antalya adaylarını yarın açıklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 14:10 | Son Güncelleme

 CHP, yarın toplanacak Parti Meclisi'nden sonra İstanbul, Antalya ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile birlikte yaklaşık 400 ilçenin de adayını açıklayacak.

Besti KARALAR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP, yarın toplanacak Parti Meclisi'nden sonra İstanbul, Antalya ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile birlikte yaklaşık 400 ilçenin de adayını açıklayacak.
Yerel seçimler öncesi 467 belediye başkan adayını açıklayan CHP, kalan belediye başkan adaylarının bir bölümünü, yarın toplanacak Parti Meclisi ardından açıklayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir üzerinde çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için karar verdi. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa için ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in isimlerinin ön plana çıktığı iddia edildi.
CHP yarın ayrıca, yaklaşık 400 ilçenin de adaylarını açıklayacak.
İZMİR VE ANKARA ADAYLARI 24 ARALIK’TA
Ankara, İzmir ve Mersin ile birlikte 10 ilin belediye başkan adaylarının ise 24 Aralık’ta açıklanacağı belirtildi. Ankara'da Mansur Yavaş’ın adı öne çıkarken, Sinan Aygün ve Cengiz Topel için de anketler yapıldığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Tunç Soyer ve Abdül Batur öne çıkarken, 2014 yerel seçimlerinde de düşünülen Tunç Soyer'de karar kılındığı ileri sürüldü.
CHP’nin Mersin adaylığı için İstemihan Talay, Fikri Sağlar ve eski Milletvekili Serdal Kuyucoglu’nun adları geçiyor. Adana'da, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın adaylığı konuşulurken, İYİ Parti'nin de burada Soner Çakır'ı aday göstereceği iddia edildi.
İSTANBUL İLÇELERİ 15 OCAK'TA
CHP’nin, 15 Ocak'ta İstanbul'da elinde olan ilçelerde belediye başkan adaylarını açıklayacağı kaydedildi. İstanbul’da bazı ilçeler için milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel, Mahmut Tanal’ın da isimleri geçiyor.

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