CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: (1)

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük olgunluk ve sükunet içinde geçiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

İmamoğlu, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısında, duygularını paylaşmadan önce Türkiye'ye ve Türkiye adına dünyaya birkaç cümle etme konusunda kendini sorumlu hissettiğini belirtti.

Sandık başında ve seçim kurullarında görev yapan yol arkadaşlarıma, minnet duygularımı ifade ettiğini vurgulayan İmamoğlu, "Şu anda tümünün kalbini, o güzel emeğini yanımda hissediyorum. Onlar iyi ki varlar. Onlar bugünün demokrasi kahramanlarıydı, yaptıklarını güzel bir anı olarak hatırlayacaklar. Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul'umuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." diye konuştu.