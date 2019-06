CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: (2)

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Artık ön yargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir." dedi.

Seçimi bir kişi, bir parti, bir grup, bir kesimin değil bütün İstanbulluların, bütün Türkiye'nin kazandığını vurgulayan İmamoğlu, bunu şu an belki herkes tam olarak hissedemese de kısa sürede herkesin böyle hissedeceğini belirtti.

"Bugünden sonra her kim giyimine bakarak, hayat tarzına bakarak bir başkası hakkında ön yargı oluşturuyorsa, İstanbul ittifakı aklına gelsin." diyen İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık önyargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir. Partiler kutsal yapılar değildir. Tabu değildir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da temel amacı milletinin kalkınması ve mutluluğu için çalışan yapılar olmasıdır. Yani partiler bir amaç değildir, hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımın bilmesini, duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı, bir belediye başkanı ya da bir cumhurbaşkanı, fark etmez, onları kutsallaştırmak, milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletlerin üstü değil, içinde olmayı gerektirir. En büyük millettir, çünkü egemenlik kayıtsız şartsız sadece ve sadece milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mahzar olmak, iltifatlar duymak liderlerin ayaklarını yerden asla kesmemeli. Aksine mahcup etmeli. Başta kendim gösterilen bu ilgi ve büyük sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Rahmetli dedem 'makamın büyüdükçe boynun bükülsün' derdi. Yolum o yoldur. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım."