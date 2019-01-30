CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Benim İstanbul ile çok işim var. İstanbul ile ilgili üretmem gereken çok proje var, çözmem gereken çok sorun var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün bir görüşme gerçekleştiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Çok güzel ve moralli bir görüşme oldu. Bizi motive eden çok değerli düşüncelerini sayın genel başkanımızdan aldım. Kendilerine şifalar diledim. Bize eşi hanımefendi ve oğlu eşlik ettiler" dedi.

"Umarım çok güzel bir kampanya ve çok güzel bir İstanbul yerel seçim süreci yaşayacağız"

Kılıçdaroğlu ile İstanbul ile ilgili çalışmaları ve stratejileri, özellikle seçimde neler söyleyeceklerine dair görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran İmamoğlu, "Çok kıymetli fikirlerini bizimle paylaştılar. Notlarımızı aldık ve bir an önce İstanbul gündemine dahil olmak için şimdi yola çıkıyorum. Umarım çok güzel bir kampanya ve çok güzel bir İstanbul yerel seçim süreci yaşayacağız. İstanbulluların umut ettiği ya da İstanbulluların beklediği ne varsa bizim sunacağımız hususlarda bunları bulacaklar. 1 Nisan itibarıyla bizleri güzel bir İstanbul bekliyor" açıklamasında bulundu.