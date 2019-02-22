“Sizler başı dik, alnı açık bir şekilde gezmemizin en önemli simgelerindensiniz” Gazilerle buluşmasında dedesinin de gazi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, gazilerin ülkenin en önemli değerlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, “Ben dizinin dibinde büyümekten büyük onur duydum. Onun sayesinde ülkenin kurtuluşunun kıymetini, değerlerini damarlarımda hissettim. Onların mücadelesinin gurur duyduğu en önemli şey, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri oluşuydu. Hepinizin yüreğine sağlık. Sizler bugün sağlıklı, gururlu, başı dik, alnı açık bir şekilde gezmemizin bize bugünlerin sunulmasında en önemli simgelerindensiniz. İyi ki varsınız. Siz gazilerimizin huzurunda hayatını kaybetmiş gazilerimize ve de o mücadeleleriniz esnasında hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Gazilerin ülke için önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Sizlerin anılarını topluma anlatıp öğretmeliyiz. Nasıl mücadele verildiğini bu ülkede ve farklı savaşlarda bunu her birinin anlamasını sağlamalıyız ki, herkes vatanına en kuvvetli bir şekilde sarılabilsin” dedi. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı emekli Albay Ahmet Kendigel’in yanı sıra Kore ve Kıbrıs gazileriyle Sirkeci’de bulunan dernek binasında bir araya gelen İmamoğlu, gazilerin taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında İmamoğlu’na günün anısına plaket takdim edildi.

“Milletin tüm değerlerinin koruyucusu, taşıyıcısı ve geleceğe aktarıcısı olmalıyız”

Gazilerin ülke için yaptıkları fedakarlıkların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, “Sizlerin hak ve hukukunu korumalıyız. Bu milletin tüm değerlerinin koruyucusu, taşıyıcısı ve geleceğe aktarıcısı olmalıyız. Bayramlarımızı coşa coşa kutlamalıyız. Sizlerin anılarını topluma anlatıp öğretmeliyiz. Nasıl bir mücadele verildiğini bu ülkede ve farklı savaşlarda bunu her birinin anlamasını sağlamalıyız ki herkes vatanına en kuvvetli bir şekilde sarılabilsin. Milletine olan bağlılığını en üst seviyeye taşıyabilsin. Ben kendime, Allahım beni mahcup etme aileme derken aslında bu topraklara bu büyük hizmeti yapan sizlere de benim yapacağım görevlerde Allah mahcup etmesin. Kıymetli başkanımın aktardığı meselelere hiç girmeyeceğim. Çünkü onlar bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

“Kavga, dövüş, hakaret istemiyorum”

Barışçıl bir yönetim anlayışıyla İstanbul’a başkanlık yapmayı istediğine vurgu yapan Ekrem İmamoğlu, “Ben düzgün bir görev süreci ve siyasi süreç yaşamak istiyorum. Tek bir gün, hizmetim dışında hiçbir konu ile muhatap olmamayı istiyorum. Bir de konu sorun çözmek ise sorunları tespit edelim ve çözüm üretelim. Kavga dövüş, hakaret istemiyorum. İnsanların yüzünü burkan, yüzünü asan işlerin yapılmasının bir parçası da olmak istemiyorum. İnsanlar beni izlerken evlerinde ya da sokakta gördüklerinde çekinmeden çocukları ile birlikte yanıma gelsin istiyorum. Şunu istesinler, şefkatli, dürüst, ahlaklı bir belediye başkanımız var diyerek yanıma gelsin istiyorum. Çünkü insanlar bağıran siyasilerden usanmış durumda. Benim annem babam usandı. Daha kötüsü 7 yaşındaki kızım bile usandı. Gördü mü televizyon kapatıyor. Ben diyorum ki, gelin sizin emeğinizle, sizin vicdanınızla, güzel dilinizle, gelin bir süreci dönüştürelim. Güzel dil kullanan, iyi insan figürünü ortaya koyalım. Yönetici nedir ki yahu, bir koltuk. Ona da otururken de imtina et, yapışma koltuğa. Bu bir görevdir ne olacak, ayağa kalk. O yüzden her yol mübah demeyen, yalan konuşmayan yöneticilerin seçilmesi konusunda bizlere yardımcı olun. O yüzden hem dua edin, hem mücadele edin. Bu prensiplere layık bir evladınız olmaya hepinizin huzurundan yürekten söz veriyorum” diye konuştu.

