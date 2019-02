CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu: “Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır”

“Ne yazık ki kent gelecekleri adına bu ülkede bir çalışma yok”

Kent anayasasının önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu şehrin fakiri, yoksulu, öyle bir yoksulluk yaşıyor ki, her mahallesine, her sokağına girdiğimizde gördüğümüz zaman girdiğimiz manzara nasıl bir şey oluşturmuşlar. Bu şehirler Türkiye’yi çok büyük sıkıntıya götürür, onun için anayasası yazılmalı. Biz tabii ilk adaylık açıklamasında İstanbul ittifakı ve kent anayasası diye iki kavram ortaya koyduğumuzda hemen birileri ‘Vay anayasa’ deyip işi başka yerlere sürüklemeye çalıştılar. Biz bu ülkenin bir tane anayasası olduğunu bilen insanlarız. Bahsettiğimiz şey değişmez kurallardan bahsediyoruz. Her gelenin sağını solunu çekiştirip, şehrin anlamsız ve tanımsız hale dönüştürmemesi konusunda kalıcı temel kurallar olmasından bahsediyoruz. Şehrin geleceğinin zihinlere yerleştirilmesinden bahsediyoruz. Ne yazık ki kent gelecekleri adına da bu ülkede bir çalışma yok. Kent anayasası onu sağlayacak, onun temel adımını atacak. Daha sonrasında şehirlerin vizyonları üzerine konuşulacak” diye konuştu.