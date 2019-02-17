CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu: “Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’deki parti içi tartışmalara değinerek, “Bu benim tarihi sorumluluğumdur. Keyif yapacak olsaydım burada konuşma yapmazdım. Şimdi keyif zamanı değil sorumluluk alma zamanıdır. Gerekiyorsa yaraya tuz basma zamanıdır” dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’de Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen ‘İstanbul Kent Anayasası Forumu’na katıldı. Forumda konuşan İmamoğlu, “Tamamen yerel yönetim konusuna inanarak talip olarak siyasete adım atmış birisiyim. Çünkü yerelde çok şeyin değişeceğine ve hayata çok değerler katabileceğine inanan birisiydim. Önce kendi lokasyonundan şikayet eden biri olarak düzeltmek için sürece dahil oldum. Belediyecilik ve insanlarla diyalog inanılmaz eğitiyor. Yerel yönetim belediye, Türkiye’nin ve hatta 21. yüzyılın en önemli yönetim birimi. Yani yerelde yönetim anlayışı değişmez, kuralları koyulmaz ve oluşmazsa o ülkenin geleceğiyle ve bekasıyla oynayabilir. Yerelde bir sağlamlık varsa, demokrasi varsa, insanlar hücrelere sahip çıkma düzeni oluşturuyorsa o ülkede hiç kimse toplumla oynayamaz ve düzenini bozamaz. O bakımdan yerel yönetimde devrime muhtaç bir dönemdeyiz. Ben bunu kendi sürecimde 1,5 yıl önce yeni nesil belediyecilik diye bir takım kavramlar ortaya koymaya çalıştık. 21. yüzyılda yerel yönetim anlayışı diye ilaveler yapmaya çalıştık, üzerine herkes bir şey söyleyebilir ama böyle bir tanıma muhtacız” dedi.

“Ne yazık ki kent gelecekleri adına bu ülkede bir çalışma yok”

Kent anayasasının önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu şehrin fakiri, yoksulu, öyle bir yoksulluk yaşıyor ki, her mahallesine, her sokağına girdiğimizde gördüğümüz zaman girdiğimiz manzara nasıl bir şey oluşturmuşlar. Bu şehirler Türkiye’yi çok büyük sıkıntıya götürür, onun için anayasası yazılmalı. Biz tabii ilk adaylık açıklamasında İstanbul ittifakı ve kent anayasası diye iki kavram ortaya koyduğumuzda hemen birileri ‘Vay anayasa’ deyip işi başka yerlere sürüklemeye çalıştılar. Biz bu ülkenin bir tane anayasası olduğunu bilen insanlarız. Bahsettiğimiz şey değişmez kurallardan bahsediyoruz. Her gelenin sağını solunu çekiştirip, şehrin anlamsız ve tanımsız hale dönüştürmemesi konusunda kalıcı temel kurallar olmasından bahsediyoruz. Şehrin geleceğinin zihinlere yerleştirilmesinden bahsediyoruz. Ne yazık ki kent gelecekleri adına da bu ülkede bir çalışma yok. Kent anayasası onu sağlayacak, onun temel adımını atacak. Daha sonrasında şehirlerin vizyonları üzerine konuşulacak” diye konuştu.