CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu’na şiirli karşılama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy’de bir dizi ziyaretlerde bulunarak, vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Gezi sırasında bir vatandaşın İmamoğlu için yazdığı şiiri okuması renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında dün Bayrampaşa ve Kartal’ı ziyaretinin ardından bugün Çekmeköy’ü ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen İmamoğlu, bir vatandaşın isteğini kırmayarak telefondaki yakını ile görüştü. Cadde üzerindeki bir binadan seslenen kurs öğrencilerini gören İmamoğlu, onların ilgisine el sallayarak karşılık verdi.

İmamoğlu’na şiirli destek

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ilgisi nedeniyle adım atmakta güçlük çekti. İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarışırken, bir vatandaş ise başkan adayı için yazdığı şiiri okudu. Şiirini okuyan vatandaşın, "Dilerim başkanımız amacına ulaşır. Gece gündüz demeden hep dolaşır. Sağ sol yok, birlik beraberlikle çalışır. Çünkü İmamoğlu gibi bir başkanımız var" sözleri alanda alkışlarla karşılık buldu.