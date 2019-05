CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu’nun KKTC temasları

"Beni tanımlayan 3 yer var. Trabzon, Kıbrıs, İstanbul"

Öğrencilik yıllarında Kıbrıs’ta iki yılının geçtiğini belirten İmamoğlu, "Beni tanımlayan 3 yer var. Trabzon, Kıbrıs, İstanbul ve Girne’de geçirdiğim iki yıl, hayatımın en sıcak yıllarından birisiydi. Çok sıcak dostluklar elde ettik” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Tabii ki bir insanını hayatının gelişmesinde ve kişiliğinin oluşmasında hayatını geçirdiği yerler, insanların çok katkısı vardır. İstanbul’da büyükşehir başkanlığına beni halk seçiyorsa, İnsanlara en insancıl tarafıyla bir dilimiz var ise, herkesi kucaklayan eşit duyguları hissettiren bir dilim varsa, bunda KKTC insanlarının büyük katkısı vardır. Ama sosyal yaşamında, ama iş yaşamında, ama siyasi yaşamında bundan sonra elde edeceğim hangi vazifelerim, sorumluluklarım olursa olsun KKTC her zamana zihnimde gönlümde alkımda olacaktır. Bir gözüm kulağım KKTC’de olacaktır’’ dedi.

İmamoğlu, "Kıbrıs meselesi her zaman benim için siyaset üstü bir meseledir. Kıbrıs’ta iki eşit ülke ülküsü üzerinden verilen bir mücadeleye her zaman bir nefer olarak eşlik edeceğimi ve hangi koşulda, ortamda olursa olsun, KKTC’nin yol haritasında Türkiye’nin ana vatanın mutlak garantörlük kavramını en üst düzeyde korumalıdır" şeklinde sözlerini tamamladı.

İmamoğlu daha Sonra Girne Boğaz Şehitliği’ne giderek şehitliğe çelenk koydu şehitliği gezdi dua etti. Şehitlikte bekleyen vatandaşlar ve Cumhuriyet Halk partililer ile fotoğraf çektirdi. İmamoğlu’nun yarın akşam KKTC’den ayrılacağı öğrenildi.