CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu’nun KKTC temasları

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, KKTC temasları kapsamında KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarına ziyaret etti. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu KKTC temasları kapsamında İlk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Ardından İmamoğlu Özgürlük Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarına ziyarette bulunarak çelenk koydu ve dua etti. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarına ziyaretinde bulunan İmamoğlu Denktaş’ın anıt mezarında KKTC Eski Başbakanı Hakkı Atun ,Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından karşılandı. Anıt şeref defterine imza atan İmamoğlu, basına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamasında, "KKTC’nin kurucu liderinin manevi huzurunda beraberiz. Ben Türkiye’mizin bir geleneği olarak bir görevi elde ettikten sonra eğer bir dış ülke ziyareti yapacaksınız, mutlak ilk ziyaretinizi Kıbrıs’a yapmalısınız, devlet geleneğinden ötürü ilk planı Kıbrıs’a planlamıştım. Bu planımla beraber Kıbrıs’a ziyaretimi gerçekleştirdim. Ziyaret ederken yavru vatanın Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ettim. Bağımsızlık mücadelesinin simgesi Doktor Fazıl Küçük’ün kabrini ziyaret ettim. Şimdi yine sayın Rauf Denktaş, cumhurbaşkanımız, ülkenin kurucusunun kabrini ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Beni tanımlayan 3 yer var. Trabzon, Kıbrıs, İstanbul"

Öğrencilik yıllarında Kıbrıs’ta iki yılının geçtiğini belirten İmamoğlu, "Beni tanımlayan 3 yer var. Trabzon, Kıbrıs, İstanbul ve Girne’de geçirdiğim iki yıl, hayatımın en sıcak yıllarından birisiydi. Çok sıcak dostluklar elde ettik” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Tabii ki bir insanını hayatının gelişmesinde ve kişiliğinin oluşmasında hayatını geçirdiği yerler, insanların çok katkısı vardır. İstanbul’da büyükşehir başkanlığına beni halk seçiyorsa, İnsanlara en insancıl tarafıyla bir dilimiz var ise, herkesi kucaklayan eşit duyguları hissettiren bir dilim varsa, bunda KKTC insanlarının büyük katkısı vardır. Ama sosyal yaşamında, ama iş yaşamında, ama siyasi yaşamında bundan sonra elde edeceğim hangi vazifelerim, sorumluluklarım olursa olsun KKTC her zamana zihnimde gönlümde alkımda olacaktır. Bir gözüm kulağım KKTC’de olacaktır’’ dedi.

İmamoğlu, "Kıbrıs meselesi her zaman benim için siyaset üstü bir meseledir. Kıbrıs’ta iki eşit ülke ülküsü üzerinden verilen bir mücadeleye her zaman bir nefer olarak eşlik edeceğimi ve hangi koşulda, ortamda olursa olsun, KKTC’nin yol haritasında Türkiye’nin ana vatanın mutlak garantörlük kavramını en üst düzeyde korumalıdır" şeklinde sözlerini tamamladı.

İmamoğlu daha Sonra Girne Boğaz Şehitliği’ne giderek şehitliğe çelenk koydu şehitliği gezdi dua etti. Şehitlikte bekleyen vatandaşlar ve Cumhuriyet Halk partililer ile fotoğraf çektirdi. İmamoğlu’nun yarın akşam KKTC’den ayrılacağı öğrenildi.

