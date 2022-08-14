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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı yaşamını yitirdi

14.08.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti. Küzel'in Kovid-19 sonrası bir türlü toparlanamadığı ve uzun süredir tedavi gördüğü bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı yaşamını yitirdi

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İl başkanlığından yapılan basın açıklamasında ise Küzel'in geçirdiği Kovid-19 sonrası bir türlü toparlanamadığı, uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi. (AA)

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