CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında - 2

FAZIL SAY DA DURUŞMAYI İZLEDİ

Duruşma nedeniyle müzisyen Fazıl Say, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile çok sayıda milletvekili ve partili adliyeye geldi. Say, duruşmayı da izledi.

Kimlik tespiti sırasında aylık kazancı sorulan Kaftancıoğlu, il başkanı olduğundan bu yana çalışmadığını beyan etti.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, kimlik tespitinin ardından sanık Kaftancıoğlu'nu savunması için söz verdi.

SÜRE TALEBİNDE BULUNDU

İddianamenin kendisine 31 Mayıs 2019 tarihinde ulaştığını beyan eden Kaftancıoğlu, "Tarafınızca kabul edilen iddianamene 31 Mayıs 2019 tarihinde adresime ulaştı. Uzunca bir seçim süreci yaşandığından ve iddianame tebliğ edildiği süre ile duruşma tarihi arasındaki süre çok yakın olduğundan savunma hazırlayamadım. Tweetlerimin üzerinden 6-7 yıl geçti. Toplumsal sorumluluğumun bu derece yoğun olduğu bir süreçte şahsi meselemle ilgilenmem ayıp olurdu bence. Bu nedenle savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum" dedi.