CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında, CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 günü saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi’ne geldiği ve burada Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı olan müşteki Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Altun’a ait evi korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine şüphelinin eylemine son verip bölgeden ayrıldığı ve müştekinin şikayeti üzerine Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu olayın kamuoyu nezdinde tartışmaya açılması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancioğlu’nun şahsi Twitter hesabından "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklinde yazılar yayınladığı kaydedildi. Müştekinin de avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak şüpheli Canan Kaftancioğlu’nun paylaşımlarının suçu ve suçluyu övme ile suç işlemeye tahrik etme suçlarını oluşturduğunu ve Kaftancıoğlu’nun Suat Özçağdaş tarafından gerçekleştirilen eylemin azmettiricisi olduğunu belirterek şikayetçi olduğu vurgulandı.