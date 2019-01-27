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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2019 22:31 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa dilekçesini Genel Merkez'e sundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı, "Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." paylaşımı ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.


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CHP Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

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