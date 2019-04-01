CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tartışmalı seçim tutanakları hakkında, “Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var” dedi.

CHP \u0130stanbul \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Canan Kaftanc\u0131o\u011flu, tart\u0131\u015fmal\u0131 se\u00e7im tutanaklar\u0131 hakk\u0131nda, \u201cSand\u0131k ba\u015f\u0131nda bir hata olmu\u015f ve fark edilmi\u015f d\u00fczeltilmi\u015f, sistemde d\u00fczeltilmi\u015f hali var\u201d dedi.Asans\u00f6rde korkun\u00e7 anlar! Bir anda hareket edince...Sinop belediyesi ve 1 il\u00e7ede Millet \u0130ttifak\u0131, 7 il\u00e7ede Cumhur \u0130ttifak\u0131 kazand\u0131G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de, AK Parti il belediyesini kazand\u0131, 4 il\u00e7eyi kaybetti