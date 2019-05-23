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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlendi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 8 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarının suç oluşturacağı şüphesi ile savcılıkça verilen talimat üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tahkikat evrakının 15 Ocak 2018'de soruşturmaya kayıt edildiği anlatıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanının avukatı ve diğer müştekilerin şikayetinin bu dosyayla birleştirildiği anlatılan iddianamede, 5 ayrı suçlamaya yönelik Twitter'da "ccanannnn" adıyla yaptığı paylaşımlara da yer verildi. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun 11 Ocak 2013'teki PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın öldürülmesinden sonra attığı paylaşımına yer verilerek "Kırmızı bültenle aranan bir PKK kurucusunun söylemini topluma duyurması ve ölümünü insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirmesinin terör örgüt propagandası suçunu oluşturduğu" da belirtildi.

17 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadesi de yer aldı. Suçlamaları reddeden Kaftancıoğlu, 24 Nisan 2012'de "Ermeni soykırımı" şeklindeki paylaşımın kendisine ait olmadığını, diğer paylaşımları ise kendisinin yaptığını, insan hakları savunucusu ve siyasetçi olması dolayısıyla eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptığını söylediği iddianamede yer aldı. Şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" , "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse, Kaftancıoğlu İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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