CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 8 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarının suç oluşturacağı şüphesi ile savcılıkça verilen talimat üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tahkikat evrakının 15 Ocak 2018'de soruşturmaya kayıt edildiği anlatıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanının avukatı ve diğer müştekilerin şikayetinin bu dosyayla birleştirildiği anlatılan iddianamede, 5 ayrı suçlamaya yönelik Twitter'da "ccanannnn" adıyla yaptığı paylaşımlara da yer verildi. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun 11 Ocak 2013'teki PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın öldürülmesinden sonra attığı paylaşımına yer verilerek "Kırmızı bültenle aranan bir PKK kurucusunun söylemini topluma duyurması ve ölümünü insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirmesinin terör örgüt propagandası suçunu oluşturduğu" da belirtildi.