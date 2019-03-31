CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu seçim sürecini değerlendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçti. Seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ikili, İstanbul’da huzurlu bir seçim sürecinin yaşandığını ve oy sayım işlemlerini takip edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçti. CHP İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “31 Mart yerel seçimleri için İstanbul’da 31 bin 124 sandıkta İstanbullu vatandaşlarımız oy kullandılar ve şu an itibariyle oy verme işlemi sona erdi. 10 milyon 560 bin 958 seçmen İstanbulumuzun sahadan aldığımız verilere göre seçime katılım oranı oldukça yüksek görünüyor. İlerleyen saatlerde netleştikçe katılımla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle İstanbul’da oy veren ve seçime katılan sandık başlarında görev yapan bütün görevlilerimize İstanbul özelinde seçimin sakin ve huzurlu geçmesini sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul’da oy verme işlemini huzurlu bir şekilde tamamladık. Ama ne yazık ki memleketin kimi bölgelerinden bir takım ölüm haberleri geldi. Bizler hiçbir seçim sonucu ve oyunun bir insan canından daha önemli olmadığının altını çizerek hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. İlerleyen saatlerde sandıklar açılmaya başlandığı zaman sizlere belirli aralıklarla bilgi vereceğim. İstanbul’da gayet sakin ve huzurlu yönettiğimiz süreci, sandıkların açılmaya başladığı süreci kontrollü bir şekilde bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız” dedi.