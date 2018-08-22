Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
Beyoğlu'nda bulunan il binasında partililerle bayramlaştı. Kaftancıoğlu burada yaptığı açıklamada bayramın önemine değinerek, bayramdan sonra çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
(FOTOĞRAF)
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor
Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Garajdan çıkanlara inanamadı!
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum