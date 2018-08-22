Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
Beyoğlu'nda bulunan il binasında partililerle bayramlaştı. Kaftancıoğlu burada yaptığı açıklamada bayramın önemine değinerek, bayramdan sonra çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
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