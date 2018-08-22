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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma...

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi.

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,

Beyoğlu'nda bulunan il binasında partililerle bayramlaştı. Kaftancıoğlu burada yaptığı açıklamada bayramın önemine değinerek, bayramdan sonra çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma...CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bayramlaşma...
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