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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun kimdir? Tuba Torun nereli ve kaç yaşında?

13.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun, düğün haberlerinin basında yer almasının ardından merak konusu oldu. Çiftin düğününe birçok üst düzey yönetici ve çok sayıda davetli katıldı. Peki CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Tuba Torun'un hayatı ve biyografisi...

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun kimdir? Tuba Torun nereli ve kaç yaşında?

Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun evlendi. Vatandaşlar yeni evli çift ile ilgili basında yer alan haberler sonrası arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun kimdir? Tuba Torun'un hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

AYKUT ERDOĞDU'NUN EŞİ TUBA TORUN KİMDİR?

Tuba Torun 1987 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Tuba Torun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Tuba Torun İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Özellikle kadın ve çocuk hakları olmak üzere insan hakları üzerine çalışmalar yapmakta olan Tuba Torun, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı ve Sosyal Haklar Derneği Çocuk Hak İhlalleri Koordinatörüdür.

TUBA TORUN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tuba Torun Kahramanmaraşlıdır. 35 yaşındaki ünlü avukat, Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk hakları koordinatörüdür ve Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir.

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AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

Aykut Erdoğdu 1972 yılında Kars'ta dünyaya geldi.

Aykut Erdoğdu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirmiştir. Yüksek lisansını Carnegie Mellon Üniversitesi'nde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" üzerine yapan Erdoğdu, 2005'te Amerika Birleşik Devletleri İç Denetçiler Enstitüsü’nden Uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi unvanı aldmıştır. Öte yandan Hazine müsteşarlığındaki görevi sırasında Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yapan Erdoğdu, ilk kez 2011 yılındaki Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.

Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon’da partisinin Grup sözcülüğü görevlerini yürüttü.

Aykut Erdoğdu Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

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