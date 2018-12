CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Twitter hesabından FİKKO'ya ilişkin paylaştığı mesajı da okuyan Bekaroğlu, "Berat Albayrak'ın yaptığına bakar mısınız? Böyle bir komitenin kurulması için Plan ve Bütçe Komisyonu görüşüyor, o ise daha kanunla kurulmayan bir komitenin ikinci toplantısını yapmış ve kararlar almış." ifadesini kullandı.

Konuyu, teklifi getiren milletvekiline ve komisyon başkanına da sorduklarını anlatan Bekaroğlu, "Komitenin kurulacağını biliyordu, bunun için ön toplantılar yaptı." yanıtı aldıklarını söyledi.

Bekaroğlu, "Sayın Albayrak'ın yaptığı bu iş, TBMM'ye hakaret falan değil, saldırıdır. Bu bir darbe girişimidir. Sen kimsin? TBMM'nin daha çıkarmadığı, kurmadığı kuruluşun toplantısını yapıyorsun. Nereden alıyorsun bu yetkiyi?" sorusunu yöneltti.

Hukuka bağlı olmayan yönetimlerin meşru olmayacağını ifade eden Bekaroğlu, "Bu bakan, meşru değildir. Buna bunu yaptıran seçilmiş her kimse, bizim nazarımızda meşru değildir. Bunlar, 'darbe marbe' falan diyorlar ya her an her dakika darbe yapıyorlar. Bunlar, demokrasiyi darbeliyorlar." görüşünü savundu.

Mehmet Bekaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantısına ilişkin bir soru üzerine, asgari ücrete, enflasyonun biraz altında, yüzde 15 civarında zam yapılacağını duyduklarını öne sürdü. Mehmet Bekaroğlu, "Bunlar millete, garibanlara, asgari ücreti bekleyen işsizlere her gün oyun kuruyorlar." dedi.