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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay kararı sonrası tahliye edildi

20.09.2018 19:55 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın bugün aldığı karar sonrası tahliye edildi. Berberoğlu, cezaevine milletvekili olarak girdiğini ve yine milletvekili olarak çıktığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay kararı sonrası tahliye edildi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın bugün aldığı karar sonrası tahliye edildi. Berberoğlu, cezaevine milletvekili olarak girdiğini ve yine milletvekili olarak çıktığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım" dedi.

Yargıtay, MİT tırları görüntülerini gazeteci Can Dündar'a vermekle suçlanan Enis Berberoğlu'nun 5 yıl 10 günlük hapis cezasını bugün onadı.

Ancak yüksek mahkeme, Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erene kadar cezasının infazının durdurulmasına ve serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu karar sonrası Enis Berberoğlu akşam saatlerinde İstanbul Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.

Enis Berberoğlu cezaevi çıkışı gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Maltepe Cezaevi'ne milletvekili olarak girdim. Yine milletvekili olarak çıkıyorum. Takdir edersiniz ki yaşadığım 16 aylık süreç üzerinde düşünülecek, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün. Birkaç gün aileme, partime bir danışayım. Bundan sonraki hareket tarzımı bir anlayayım" dedi.

Berberoğlu ayrıca gazetecilerin ilgisine teşekkür etti, medyanın kendisini Maltepe Cezaevi'nde hiç yalnız bırakmadığının farkında olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu: Kendisiyle kucaklaşacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Enis Berberoğlu'nun tahliye kararıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım ama kararı, kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapamayı doğru bulmuyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise Berberoğlu için verilen tahliye kararı için "İnfazı durdurma kararı çok geç kalmış bir karar. Tek sevindiğimiz nokta, bu akşam ailesiyle birlikte olacağı" ifadelerini kullandı.

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün ise tahliye öncesi RS FM'e (Rusya'nın Sesi Radyosu) yaptığı açıklamada, "Karar düzeltme başvurusu yapacağız. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız" dedi.

Önce 25 yıl, sonra 5 yıl 10 ay hapis cezası

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ileterek yayımlattığı gerekçesi ile, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan Berberoğlu karar ile birlikte tutuklandı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldırarak yeni hüküm kurdu.

2. Ceza Dairesi, Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Berberoğlu'nun avukatları bu cezayı Yargıtay'a taşımışlardı.

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