CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay kararı sonrası tahliye edildi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın bugün aldığı karar sonrası tahliye edildi. Berberoğlu, cezaevine milletvekili olarak girdiğini ve yine milletvekili olarak çıktığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım" dedi.

Yargıtay, MİT tırları görüntülerini gazeteci Can Dündar'a vermekle suçlanan Enis Berberoğlu'nun 5 yıl 10 günlük hapis cezasını bugün onadı.

Ancak yüksek mahkeme, Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erene kadar cezasının infazının durdurulmasına ve serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu karar sonrası Enis Berberoğlu akşam saatlerinde İstanbul Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.

Enis Berberoğlu cezaevi çıkışı gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Maltepe Cezaevi'ne milletvekili olarak girdim. Yine milletvekili olarak çıkıyorum. Takdir edersiniz ki yaşadığım 16 aylık süreç üzerinde düşünülecek, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün. Birkaç gün aileme, partime bir danışayım. Bundan sonraki hareket tarzımı bir anlayayım" dedi.