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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

"Yerel seçimlerde ittifak kurulması halinde İstanbul'da CHP adayının diğer partilerden en çok oyu, sırasıyla HDP, AK Parti , İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden alır"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Yerel seçimlerde ittifak kurulması halinde İstanbul'da CHP adayının diğer partilerden en çok oyu, sırasıyla HDP, AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden alır." dedi.

Tekin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda, İstanbul'daki yolsuzluğu içeren Sayıştay raporlarını anlatmaya çalıştığını, anlattıklarının, iktidara yakın basın yayın kuruluşlarında "Gürsel Tekin baltayı taşa vurdu" şeklinde haberleştirildiğini söyledi.

"Yolsuzluklarla ilgili" olduğunu ifade ettiği bazı belgeleri basın mensuplarına gösteren Tekin, "Bu, İstanbul özelinde 160 parsel, Türkiye genelinde galiba 1500 parselin cemaate, FETÖ'ye nasıl tahsis edildiği. Bütün bu belge ve bilgileri iki yıl önce sordum, Sayın Özhaseki açıklama yapmıştı, 'Türkiye coğrafyasında şu kadar vatan topraklarına el konuldu.' demişti. Ne yazık ki üstünden iki yıl geçmesine rağmen bu bilgileri ve belgeyi alamadım. Ama kamuda çalışan haysiyetli şerefli insanların olanaklarıyla elde ettim." diye konuştu.

Tekin, söz konusu belgeleri yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndereceğini kaydetti.

Konunun Mecliste araştırılmasını teklif ettiklerini belirten Tekin, "İstanbul'da ilk olarak CHP'li belediyelerden başlayalım. Kim ihanet etmişse, bu kadim, 3 bin yıllık tarihi şehre kim ihanet etmişse, ister Gürsel Tekin'in, ister Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, kim olursa olsun sonuna kadar bunun hesabını soralım. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tekin, CHP'nin, İstanbul adayını mutlaka halka sorarak belirlemesi gerektiğini, halkın belirlediği aday etrafında bütün partililerin birleşmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığının geçerli olduğunu belirten Tekin, bu kararı vermeden önce yaptırdığı araştırmanın kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Tekin, yerel seçimlerde ittifak kurulması halinde İstanbul'da CHP adayının diğer partilerden en çok oyu, sırasıyla HDP, AK Parti , İYİ Parti ve Saadet Partisinden alacağını öne sürdü.

Tekin toplantıda ayrıca, partisinin Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın vefatı dolayısıyla ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

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