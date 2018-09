CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: İstanbul'da 100 bin vatandaşımız dolandırıldı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu Odak Noktası programında İstanbul'un kent sorunlarını değerlendirdi. Tekin, İstanbul'da 100 bin vatandaşın dolandırıldığını belirtti. İnsanların ya devlet eliyle ya da öncülüğünü kamu yöneticilerinin yaptığı maket satışlarıyla dolandırıldığını söyleyen Tekin, dolandırılan 100 bin vatandaşa kimsenin sahip çıkmadığını ifade etti. Bu sayının son 1 buçuk yılda gerçekleştiğini belirten Tekin, dolandırmaların ekonomik krizin gelmesiyle arttığını da ifade etti.

"İstanbul'da çeteler tarafından 100 bin vatandaşımız dolandırıldı. Bunun 29 bin 300'ü Esenyurt'ta,14 bin 500'ü Fikirtepe'de. Fikirtepe'de insanlar devlet eliyle dolandırıldı. Buna Bakanlık referans oldu, ama Bakanlık şu an sahip çıkmıyor. Esenyurt ve diğer ilçelerde ise insanlar maket satışlarıyla dolandırıldı, ve bunun öncülüğünü de Vali, Belediye Başkanı gibi kamu yöneticileri yaptı, ama şu an kimse sahip çıkmıyor. Ve çok ciddi bir dram var; buralarda intihar edenler, ciddi sağlık sorunu yaşayanlar, hala sokakta yaşayanlar var. Buna devlet acilen bir çözüm bulmalı. Her vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu olan devletin 100 bin vatandaşımızın sorununa mutlaka bir çözüm bulması gerekir."