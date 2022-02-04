MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, spiker Mehtap Özkan ile evlendi! Haber spikeri Mehtap Özkan kimdir?

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, spiker Mehtap Özkan ile evlendi! Haber spikeri Mehtap Özkan kimdir?

04.02.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürsel Tekin’in eşi Mehtap Özkan kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan ile bu akşam Çırağan'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’in çiçeği burnunda eşi spiker Mehtap Özkan kimdir?

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, spiker Mehtap Özkan ile evlendi! Haber spikeri Mehtap Özkan kimdir?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin haber spikeri Mehtap Özkan ile evlendi. Tekin, geçen yılın ocak ayında Nihan Tekin'le anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gürsel Tekin ilk evliliğini ise Ayşe Tekin ile yapmıştı. Tekin'in ilk evliliğin 2, ikinci evliliğinden ise 1 çoçuğu var.

aaaaBaşlıksız-1

Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan, aile arasında yapılacak ve Çırağan'da düzenlenecek bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin arasındaki yaş farkı ise 26.

özkan1

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV 8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı. TV 8'den ayrıldıktan sonra Beyaz Tv'ye geçiş yaptı. Beyaz Tv'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı. Bir süre Beyaz Tv'de çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk Tv'de çalışmaya başladı. Halk Tv'de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi. Yaklaşık iki yıl boyunca Halk Tv'de çalıştıktan sonra başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekerek 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Günümüzde hala Habertürk kanalındaki görevine devam eden Özkan, burada haber bültenlerini sunarak spikerlik kariyerini sürdürmeye devam etmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı kimdir?
5 gün önce baba olmuştu! Acı haber5 gün önce baba olmuştu! Acı haber
7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"
Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı

14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı

Yüz binlerce işçinin beklediği haber! Protokol imzalandı

Yüz binlerce işçinin beklediği haber! Protokol imzalandı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay oldu

Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay oldu

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

İlginizi Çekebilir

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.