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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

"Tahir Elçi'nin cenazesini, terörist cenazesi olarak göstermek suretiyle bir algı oluşturulmuş ve onurumuz, kişiliğimiz rencide edilmiştir"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 2015 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesine katıldığı için hedef gösterildiğini iddia ederek, "Tahir Elçi'nin cenazesini, terörist cenazesi olarak göstermek suretiyle bir algı oluşturulmuş ve onurumuz, kişiliğimiz rencide edilmiştir." dedi.

Tanal, Mecliste avukat cüppesini giyerek düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır Barosunun flamasının renginin sarı, kırmızı ve yeşil olduğunu, cenazeye sarılmış olan bu flamanın bazı televizyon kanallarınca PKK paçavrası gibi gösterildiğini ileri sürdü.

Kendisinin, "PKK paçavraları" altındaki bir cenaze törenine katılmış gibi lanse edildiğini dile getiren Tanal, "Şahsıma yöneltilen suçlamalar, vatandaşları aydınlatma amacıyla yapılan gazetecilik mesleğinin onuru ve ahlakına yakışmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörün, insanlığın ve insan haklarının düşmanı olduğunu ifade eden Tanal, şunları kaydetti:

"Rahmetli Tahir Elçi, bir yargı şehididir, teröre kurban gitmiştir. Her avukat girdiği davayı üstlensin veya üstlenmesin toplumun ve halkın avukatıdır. Tahir Elçi bir terörist değildir. Hakkın, hukukun ve adaletin temsilcisidir, rahmetli olduğunda cenazesine gittik. Cenazesinde avukatlar cüppeli, vatandaşlar cüppesiz idi. Tahir Elçi'nin cenazesini, terörist cenazesi olarak göstermek suretiyle bir algı oluşturulmuş ve onurumuz, kişiliğimiz rencide edilmiştir."

Öte yandan Tanal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Fox TV muhabirlerine akreditasyon uygulamasını da eleştirerek, "Cumhurbaşkanının bakan beyi görevden almasını veya kendisinin istifa etmesini bekliyorum." diye konuştu.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

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