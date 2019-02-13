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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2019 18:40 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "TBMM’de görev yapan parlamento muhabirleri nerede yemek yiyecek?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "TBMM’de görev yapan parlamento muhabirleri nerede yemek yiyecek? Parlamento muhabirlerinin Halkla İlişkileri binasında yemek yemesinin yasaklandığı bilgisi doğru mu? Ana bina üyeler lokantasında basın mensupları için sadece 2 masa ayrıldığı bilgisi doğru mu? Sadece 2 masada kaç basın mensubu yemek yiyebilir” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Tanal, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek parlamento muhabirlerinin yemek yeme yerlerine işaret etti. Tanal, gazetecilere TBMM Halkla İlişkiler binasındaki yemekhanenin yasaklandığını ve ana binadaki restoranda ise sadece 2 masa ayrıldığını hatırlattı. Tanal, "Yemekhaneler personel, milletvekili, çalışan diye ayrılmasını reddediyorum. Parlamento muhabirleri, yıllarca Meclis’te hizmet ediyor. 30-40 yıldan beri parlamento muhabirliği yapanlar var. TBMM Genel Sekreterinden çok daha eski basın mensupları var. Basın mensupları hancı, genel sekreter yolcudur. Genel Sekreterin kararını kınıyorum. Ya kendisi istifa etmeli ya da bu kararı Meclis Başkanı vermişse o istifa etmelidir. Genel Sekreter bugüne kadar kimseye böyle bir yasak getirmedi, basın mensuplarıyla derdi nedir? Meclis Başkanı basına bu yasağı getirmişse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa eyvah İstanbul’un haline. TBMM’de görev yapan parlamento muhabirleri nerede yemek yiyecek? Parlamento muhabirlerinin Halkla İlişkileri binasında yemek yemesinin yasaklandığı bilgisi doğru mu? Ana bina üyeler lokantasında basın mensupları için sadece 2 masa ayrıldığı bilgisi doğru mu? Sadece 2 masada kaç basın mensubu yemek yiyebilir? Üyeler lokantasındaki 2 masa basın mensuplarına yetecek mi? Sürekli görev halinde olan ve her an her saniye görev çıkma ihtimali olan bir mesleği yürüten basın mensuplarının, en hızlı şekilde ve en yakın yerde yemek yiyebilmesi gerekirken neden zorluk çıkarılmaktadır? Burası kimsenin babasının çiftliği değildir. Buradan ben ne kadar yararlanıyorsam çalışanı, gazetecisi eşit, adil, insani ölçülerde, kimseyi ötekileştirmeden yararlanmalıdır" dedi.

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