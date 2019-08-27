HABER

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

"Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, AK Parti Teşkilatını güçlendirme vakfına dönüşmüş durumdadır"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, AK Parti Teşkilatını güçlendirme vakfına dönüşmüş durumdadır." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na ilişkin kendisine bir mektup geldiğini ve bu mektupta önemli iddiaların yer aldığını söyledi.

Konuya ilişkin, kendisinin de bu iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu aktaran Tanal, 1981 yılında kurulan vakıfla ilgili iddialar arasında kadrolaşmadan, elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin konuların yer alığını vurguladı.

İhbar mektubunda vakıfta ocak ayından itibaren olağanüstü gelişmelerin yaşandığına işaret edildiğini belirten Tanal, yönetim kademesindeki üyelerin bir kısmının da AK Partili üyelerden oluştuğunu öne sürdü.

Kadrolaşmanın üst seviyede olduğunu iddia ettiği vakfın amacından uzak hareket ettiğini ileri süren Tanal, "Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı bir kenara atılarak AK Parti Teşkilatını güçlendirme vakfına dönüşmüş durumdadır. Bu gidişe bir son verilmelidir. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına giren sıcak paranın haddi hesabı yok ama para nereye gidiyor belli değil. Burayı bir vakıf değil, bir parti teşkilatı üyeleri işletiyor." ifadelerini kullandı.

PARTNER Beste'den tatil pozları Beste'den tatil pozları
Bakan Gül: Kadına şiddet konusunda her türlü çalışma taviz vermeden sürdürülmekteBakan Gül: Kadına şiddet konusunda her türlü çalışma taviz vermeden sürdürülmekte
Efeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlarEfeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar
Anahtar Kelimeler:
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal TBMM

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
Vali Yaman'dan 'hediye' iddialara yanıt

Vali Yaman'dan 'hediye' iddialara yanıt

Son dakika: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Muharrem İnce, görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etti

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

Ahmet Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.