CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu:

Bekaroğlu, McKinsey ile yapılan ve daha sonra iptal edilen anlaşmaya ilişkin, Kılıçdaroğlu'nun hükümeti eleştirerek, "Ezanımıza saldırıyorlar dediklerinden para istiyorlar. Bunu millete nasıl anlatacaksınız?" ifadelerini kullandığını, buna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Kılıçdaroğlu'na cevap olarak, "Şimdi çıkmış ezanda Kur'an'dan bahsediyor. Sen ne anlarsın ezandan Kur'an'dan? Sadece milleti aldatmak için bir taraftan ezan Kur'an diyeceksin. Zaman zaman cenaze namazlarında görünmek suretiyle bu milleti aldatmaya kalkma." şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Konuşmanın yapıldığı sırada din görevlileri ile Diyanet İşleri Başkanının da hazır bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alkışlandığını belirten Bekaroğlu, bu görüntülerin gündemden kaçtığını ifade etti. Erdoğan'ın konuşmasını, "vahim açıklamalar" olarak değerlendiren Bekaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ana muhalefet partisi başkanını dinden çıkarmasını anlıyoruz. Peki Diyanet İşleri Başkanı ne yapıyor? Cumhurbaşkanı bir insanı dinden çıkarıyor. Daha çok insanı dine davet etmekle görevlendirilmiş Diyanet İşleri Başkanı da alkışlıyor. Bu beter bir olaydır, rezalettir. Bunların döneminde dine verilen zarar hiçbir dönemde verilmedi." görüşünü savundu.

Ortaya çıkan görüntünün "bölücülük" olduğunu ileri süren Bekaroğlu, "Diyanet İşleri Başkanı'na buradan sesleniyorum, derhal istifa etmesi gerekiyor. Sen kimsin arkadaş? Sen sadece Erdoğan ve ona inanların mı Diyanet İşleri Başkanısın? Din, sizin malınız mı? Din, sürekli sizi iktidarda tutacak bir araç mı? Dinin sahibi misiniz?" ifadelerini kullandı.

