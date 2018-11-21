CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin CHP'deki sürecin devam ettiğini belirterek, "Aralık sonuna kadar CHP'nin bütün belediye başkan adayları büyük ihtimalle açıklanmış olacak." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Gezi olaylarının finansörü" diye bir suçun ceza kanununda olmadığını iddia ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "anayasayı tağyir, tebdil ve ilga" edip, yasama yerine geçerek bir suç icat ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iş adamı Osman Kavala'yı kast ederek, "Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı birçok malum kişi, bunların içerisinde akademisyenler de var, geçenlerde gözaltına alındı." dediğini ifade eden Bekaroğlu, gözaltına alınanların da "Gezi olaylarında, bu olayları yapanların finansörü suçu" ile henüz suçlanmadığını kaydetti.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bekaroğlu, ellerindeki konutları satamadığı için batmak üzere olduğu iddia edilen müteahhitlere dair devletin bir paket hazırlığında olduğu iddialarını aktardı.