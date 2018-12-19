CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Ülkeyi yönetenler, yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerinden değil de toplumsal kutuplaşma üzerinden milletin oy kullanmasını, seçim davranışını ortaya koymasını istiyorlar." dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde bir "sokak" tartışması başlattığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "çıkarsın, çıkamazsın", "gidersin gidemezsin" söylemlerinin yanı sıra bir gazetecinin soyadı üzerinden alaycı şekilde değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye sokaklarında yelekli kimsenin olmadığını ifade eden Bekaroğlu, "Türkiye tımarhane gibi görünüyor ama ortaya atılan tartışmalar bana göre siyasi parti liderlerinin her hafta önüne gelen anketlerin sonucu. Ülkeyi yönetenler, yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerinden değil de toplumsal kutuplaşma üzerinden milletin oy kullanmasını, seçim davranışını ortaya koymasını istiyorlar." diye konuştu.

Bekaroğlu, iflas eden şirketlerin, sayıları giderek artan konkordato ilanlarının ve sanayi üretiminin düşmesinin görülmesinin istenmediğini savunarak, "Bankalarda ciddi sıkışıklıklar var. Hazine ve Maliye Bakanı her gün yeni bir enstrüman ortaya koyarak finans cambazlığı yapıyor." dedi.