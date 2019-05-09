Bu durumu reddettiklerini belirten Bekaroğlu, "(Madem bu sonucu reddediyorsunuz, seçimi niçin boykot etmiyorsunuz, 23 Haziran'da niçin seçime gireceksiniz) soruları soruluyor. Seçime bu darbeyi açığa düşürmek, demokrasiyi, sandığı kurtarmak için giriyoruz. YSK'ye asla güvenmememize, Süleyman Soylu'nun neler yapabileceğini bilmemize rağmen demokrasiyi, sandığı kurtarmak amacıyla seçime giriyoruz." diye konuştu.

Hiç kimsenin, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etme gerekçesini anlayamadığını savunan Bekaroğlu, YSK'nin, 16 milyon insan adına yaptığı seçimi kimseye anlatamadan iptal ettiğini ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Daha evvel bir sandıkta 2-3 müşahidimiz vardı, şimdi 10 müşahit olacak." dedi.

Demokrasiye inandıklarının altını çizen Bekaroğlu, "Öyle bir seçim yapacağız ki daha evvel bir sandıkta bir resmi görevli, 2-3 gözlemcimiz, müşahidimiz vardı. Şimdi yine 1 resmi görevli ama 10 müşahit olacak. Her şey açık, şeffaf şekilde yapılacak ve sonuçları 1 saat içinde bütün Türkiye öğrenecek. Buradan meydan okuyoruz; hadi sıkıysa çalsınlar, sıkıysa o gün seçimin sonucunu ilan etmesinler." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin birçok problemi olduğunu vurgulayan Bekaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi üreten, kendi kendine yeten, öz kaynakları, tasarrufu olan bir ekonomi değil. Böyle bir sıkıntı var ama şu anda yaşadığımız ve seçim iptali tartışmaları, darbe söylentileriyle örttüğümüz ekonomik tablonun en temel sebeplerinden biri de ülkemizin giderek kurumlar ve kurallar ülkesi olmaktan uzaklaşmasıdır."

