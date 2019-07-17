CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu:

İmamoğlu'nun, görevini devraldığını anımsatan Bekaroğlu, "Seçilmiş başkana karşı terbiye sınırlarını aşan açıklamalar yapan Genel Sekreter dahil yardımcıları ve bazı görevliler istifa etti ama baktık ki bunlar yalnızca genel sekreter ve yardımcıları değillermiş, bunlar çok sayıda belediye iştirakı, belediye şirketinin yönetim kurulu üyesiymişler. Bunlar, sandığınız gibi 5-10 bin lira maaş almıyorlarmış, aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olarak da pay alıyorlarmış. Genel sekreterlikten istifa ettiler ama şirketlerden istifa etmiyorlar." diye konuştu.

Bu şirketlerin hem kendi bütçeleri olduğunu hem de İBB bütçesinden pay aldıklarına dikkati çeken Bekaroğlu, "Bu bütçeyi, İstanbul'u kazanan yönetmek durumunda." dedi.

Şehir hastaneleriyle ilgili eleştirilerde bulunan Bekaroğlu, kamu özel ortaklığıyla hayata geçirilen bu projelerin, hizmetten çok birilerine kaynak aktarmak amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

Şehir hastanelerine ihtiyaç olmadığını iddia eden Bekaroğlu, şöyle devam etti:

"Rize'de üniversite hastanesi ve devlet hastanesi var. Devlet hastanesi 5-6 senelik, çok modern, güzel bir hastane. Bu hastane yatak kapasitesi tam dolu olarak çalışmıyor yani Rize ve çevresine yetecek fazla fazla yatak var. Buna rağmen Rize'ye denize dolgu yapılarak şehir hastanesi yapıldı. Rize'de şehir hastanesine ihtiyaç yok ama bir kesime kaynak aktarmak amacıyla bunlar yapıldı."

Ankara Şehir Hastanesinin açılmasının ardından başkentteki bazı hastanelerin de kapandığını, bazılarının kapanmak üzere olduğuna işaret eden Bekaroğlu, "Burada 24 saat MR çekiliyor, üniversite hastanelerine gittiğiniz zaman 'MR servisimiz kapalı, MR'ımız çalışmıyor, şehir hastanesinde çektirin' diyerek oraya yönlendiriyorlar. Niye? Çünkü verilen garantileri karşılayamayacakları daha birkaç ay içinde anlaşıldı." dedi.