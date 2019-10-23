HABER

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 13:26 | Son Güncelleme

"(Türkiye-Rusya mutabakatı) Kürt meselesi, 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde imzalanan bu mutabakatla bölgenin sorunu olmaktan çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye ile Rusya arasında dün imzalanan Suriye'ye yönelik mutabakata ilişkin, "Kürt meselesi, 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde imzalanan bu mutabakatla bölgenin sorunu olmaktan çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır." dedi.

Tanrıkulu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tutuklandığını, yerine kayyum atandığını hatırlatan Tanrıkulu, bu durumun Suriye'deki gelişmelerden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Tanrıkulu, Türkiye'nin "kayyum" uygulamasına, parlamentonun onay vermediğini, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararname ile getirildiğini belirtti.

O dönemde 90'dan fazla belediye başkanının görevden alındığını anlatan Tanrıkulu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ise 3 büyükşehir, 1 il ve 9 ilçe belediye başkanı olmak üzere, 13 belediyeye kayyum atandığını bildirdi.

Tutuklanan belediye başkanlarının bazılarını şahsen tanıdığını ifade eden Tanrıkulu, bu kişilerin düzmece delillerle tutuklandıklarını ileri sürdü. Tanrıkulu, "Bu, bir zulüm politikasıdır. Halkın iradesini yok saymaktır. Seçilmiş belediye başkanlarına yapılan bu zulum, aynı zamanda Kürtlerin iradelerine, seçme ve seçilme haklarına yapılmış bir sivil darbedir." diye konuştu.

Selçuk Mızraklı'ya belediyeye ilişkin tek bir soru sorulmadığını, hukuk dışı yöntemlerle tutuklandığını öne süren Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Bir tanesi benim de kurucu üyesi olduğum, Sarmaşık Gıda Bankası Derneği'nin başkanlığını yapmak, kurucusu olmak. Kurulduğu dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı, ki o zaman AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'dur. Kendisi de Selçuk Mızraklı ve benim gibi bu derneğin kurucu üyesidir. Yoksullara yardım amaçlı bir dernekti, onun başkanlığını yapmış ve kurucu üyesi olması, tutuklama gerekçesi olarak gösterilmiş. Başka bir neden ise bir itirafçının beyanı. Ben bir avukatım. Bu tezgahın nasıl olduğunu çok iyi bilirim."

"Mızraklı'ya itirafçı aracılığıyla tezgah kurulduğunu" iddia eden Tanrıkulu, "Bu tezgaha AK Parti'nin siyasi iradesi neden, yargı alet olmuştur." ifadesini kullandı.

Kayyum uygulamasına, Kürt kökenli olmayan vatandaşların sessiz kaldığını savunan Tanrıkulu, "Kürtlerin yaşadığı bir bölgede hukuksuzluk var ve hepimiz kulağımızın üstüne yatmışız, gözlerimizi kapatmışız, görmezlikten geliyoruz. Sessiz kalmak, daha büyük ihlallerin ve hareketlerin de habercisidir." diye konuştu.

- "8 yıl sonra Esed rejimiyle iş birliği noktasına geldi"

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakata ilişkin de Tanrıkulu, "Ateşkesin olması, silahların susması iyi bir şeydir. Ama Türkiye'nin Kürt meselesi olduğu yerde duruyor. Kürt meselesi, 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde imzalanan bu mutabakatla bölgenin sorunu olmaktan çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Savaşa karşı olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, "AK Parti'nin, ağır bedeller ödendikten 8 yıl sonra Esed rejimiyle iş birliği noktasına geldiğini" iddia etti.

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
AK Parti'li Ünal: Türkiye sınır güvenliğini sağlamıştırAK Parti'li Ünal: Türkiye sınır güvenliğini sağlamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlarCumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar
Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Bakan Çavuşoğlu: Suriye mutabakatı tarihe geçti

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Esed' açıklaması

Son dakika! Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.