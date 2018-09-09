CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

Ücretsiz dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilmesi gereken kitaplarının bazılarının ithal kağıt sıkıntısı sebebiyle okullara gönderilemediği, kitapların basılamadığı ve çok sayıda kitabın dijital olarak gönderilebileceği iddiaları doğru mudur?

Soru önergesinin gerekçesinde, “İthal kağıt sıkıntısı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara kitap gönderemediğine dair haberler basına yansımıştır. Ücretsiz dağıtılması için bakanlık tarafından gönderilmesi gereken kitapların bazılarının okullara gönderilemediği, kitapların basılamadığı ve çok sayıda kitabın dijital olarak gönderilebileceği iddiaları mevcuttur” denildi. Önergede, şu soruların bakanlık tarafından cevaplandırılması istendi:

Sezgin Tanrıkulu, okulların açılmasına 1 hafta kala yaşanan kitap sorununun Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastırarak ücretsiz okullara dağıtacağı bazı kitapların basımında sıkıntı yaşandığını belirten Tanrıkulu, zamlı fiyatlar ve ithal kağıt nedeniyle sorunun aşılamadığına dikkat çekti.

İddialar doğru ise, okullara gönderilemeyen kitaplar hangi ders kitaplarıdır? Anılan iddialar ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı kamuoyuna açıklama yapacak mıdır?

Çok sayıda kitabın dijital olarak gönderileceği iddiaları doğru ise, dijital kitap uygulaması ilkokul, ortaokul ve liseleri mi kapsamaktadır?

İlkokul öğrencilerine de dijital kitap gönderileceği iddiaları doğru ise ve kitapların okullara dijital olarak verilmesi durumunda; bu kitapların öğrencilerin bilgisayarlarına yükleneceği ya da akıllı tahta üzerinden işleneceği göz önüne alındığında, ilkokul öğrencilerinin önlerinde kitap bulunmaması, öğrencilerin psikolojilerini uzun dönemde olumsuz etkilemeyecek midir?

Bilgisayarı bulunmayan ailelerin çocuklarının kitap temini için dijital olarak verilen kitapları fotokopilerle çoğaltmak zorunda kalması durumunda, ortaya çıkan maliyet Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak mıdır?*

