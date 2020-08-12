CHP: “İstanbul Sözleşmesi Kırmızı Çizgimizdir”

Parti genel merkezindeki ortak açıklamayı Nazlıaka yaptı. Nazlıaka, “Bugün neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü, tacize, tecavüze ya da farklı şiddet türlerine maruz kaldığı ülkemizde İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir. Her gün bir kadının öldürüldüğü, tacize, tecavüze uğradığı ülkemizde sözleşmeyi uygulamak yerine kaldırmak isteyenlere oturdukları koltukları dar edeceğiz” dedi.

“Elde ettiğimiz haklar bir çırpıda elimizden alınmak isteniyor”

Kadın cinayetlerini önleme amacıyla İstanbul Sözleşmesi’nin yeterince uygulanmadığını kaydeden Nazlıaka, “Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihten bu yana, kadınlar olarak elde ettiğimiz tüm haklar bir çırpıda elimizden alınmak isteniyor. Ülkemizde, kadınların hakları ne yazık ki uzun yıllardır yalnızca kağıt üzerinde var. Biz kadınlar elde ettiğimiz haklarımızı bugün hayatın her alanında yaşamak istiyoruz. Erkek egemen iktidar ise hukuken kazanılmış haklarımızı gasp ettiği yetmiyormuş gibi, şimdi de bu hakları tamamen ortadan kaldırmak istiyor. 2011 yılında imzalanan ve kadına yönelik şiddete karşı devletin atması gereken adımları temel alan İstanbul Sözleşmesi, bugün tam olarak uygulanıyor olsa idi birçok kız kardeşimiz yaşıyor olacaktı” diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi’nin dört hedefi bulunduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin imza attığı sözleşmeyi artık yerine getirmek zorunda olduğunu söyleyen Nazlıaka, “Birincisi; kadına karşı şiddetin önlenmesi için devletin tedbirler alması gerektiğine işaret etmektedir. İkincisi; eğer kadına karşı şiddet hala devam ediyorsa, kadın-erkek eşitsizliği sürüyorsa devletin kadınların hayatını korumak için etkin adımlar atmasını istemektedir. Devlete ‘6284 sayılı kanunu uygula, kadınları aktif ve etkin koru’ demektedir. Üçüncü adımda ise şiddet önlenemediyse, kadınlara zarar veren erkeklerin adil yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Devlete ‘Etkin ceza sistemi uygula, adaleti sağla’ demektedir. Dördüncü ve son adımda ise sözleşme devlete kadınların daha güçlü bireyler olabilmesi, hayatın her alanında yer alabilmesi için çalışmalar yapması gerektiğini işaret etmektedir. Birilerince iddia edildiği gibi İstanbul Sözleşmesi yuva yıkmıyor. Hiçbir dine ya da kültüre aykırı kurallardan bahsetmiyor. Sözleşme toplumu cinsiyetsizleştirmiyor; aksine hiç kimsenin cinsiyetinden ötürü ikinci sınıf insan muamelesi görmemesini teminat altına alıyor” dedi.

