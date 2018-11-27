CHP İstanbul ve Ankara adayı belli oldu mu? Kılıçdaroğlu'ndan kritik görüşme

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre pazar günü öğlenden sonra parti genel merkezine gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu’nu kabul etti. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na İstanbul adaylığı için “uygun bir kimlik olarak öne çıkıyorsunuz” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

EKREM İMAMOĞLU ADAYLIĞA SICAK BAKMAYA BAŞLADI

Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, İmamoğlu da bir dönem daha Beylikdüzü’nde görev yapma yaklaşımını yumuşattı. Son kararın genel merkez ve İmamoğlu tarafından ortaklaşa verileceği dile getiriliyor. Önümüzdeki haftalarda CHP’nin İmamoğlu için İstanbul’da ölçümler yapacağı belirtiliyor. Kılıçadaroğlu’nun Almanya ziyaretinin bitimine kadar İstanbul değerlerdirmelerinin sürmesi bekleniyor. İmamoğlu, CHP’nin İstanbul için yaptığı aday profili çalışması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gündeme gelmişti. CHP’nin belirlediği aday profili, deneyimli, ayrım yapmayan kapsayıcı, sakin ve güler yüzlü bir kişi olarak dile getirilirken İmamoğlu’nun bu özellikleri taşıdığına dikkat çekiliyor.