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CHP İstanbul Yerel Yönetim Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 12:48 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - "İstanbul'da bir yere aday olacağım konusunda günlerdir yazılıyor, çiziliyor. Bu yerel seçimlerde hiçbir şekilde, hiçbir yere aday olmayacağım" - "Bizler çok kısa sürede en doğru yöntemleri kullanarak İstanbul adaylarımızı belirleyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da bir yere aday olacağım konusunda günlerdir yazılıyor, çiziliyor. Bu yerel seçimlerde hiçbir şekilde, hiçbir yere aday olmayacağım." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kilyos Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yerel seçim hazırlıklarının konuşulacağı "İstanbul Yerel Yönetim Çalıştayı" öncesi gazetecilere açıklama yapan Kaftancıoğlu, İstanbul için ortak bir akıl üretmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda, uzun süredir yapılan çalışmalar, ölçme ve değerlendirmeler, siyasal iletişimler, süreç analizi, medya masası ve akademik masayla hazırlanan çalışmaların konuşulacağının altını çizen Kaftancıoğlu, yerel yönetim çalışmalarının masaya yatırılacağı ilk toplantı olduğunu aktardı.

Kaftancıoğlu, toplantıların farklı kesimlerle, halkın içindeki birimlerle, il örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirileceğini ve İstanbul için en doğruyu bulmaya çalışacaklarını ifade etti.

Yerel seçimlere de değinen Kaftancıoğlu, "İstanbul'da bir yere aday olacağım konusunda günlerdir yazılıyor, çiziliyor. Şunu hepinizin huzurunda açıklamak isterim ki ilk günden itibaren inandığım İstanbul hikayesinin ama sonu başarıyla bitecek olan İstanbul hikayesinin mimarı olmaya adayım. Bu yerel seçimlerde hiçbir şekilde, hiçbir yere aday olmayacağım." diye konuştu.

Kaftancıoğlu, yerel seçimlerdeki adayların, bilimle, akılla, liyakatle İstanbul'a yakışan kişiler olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler yaptığımız, yürüteceğimiz çalışmalarla bugünden sonra İstanbul için, 39 ilçesi için o ilçenin sorunlarını bilen, içinde bulunduğu ilçeyi en doğru yönetebilecek, liyakatiyle, donanımıyla ve hak edişiyle en doğru yönetebilecek kadrolarla İstanbul’da yola çıkacağız. Mevcut belediye başkanlarımızdan da yine ölçümlerle, örgütümüzün düşünceleriyle ve daha da önemlisi halk memnuniyetiyle karar vereceğiz. Halkı ikna eden, halkın onayını alan belediye başkanlarımız da yine görevlerine devam edecekler. Halkı ikna edemeyen belediye başkanının ne beni ne de genel merkezi ikna etme gibi bir şansı olmayacak. Bizler çok kısa sürede, en doğru yöntemleri kullanarak İstanbul adaylarımızı belirleyeceğiz."

Açıklamanın ardından basına kapalı devam eden çalıştaya, CHP İstanbul ilçe başkanları ve il yöneticileri katıldı.

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