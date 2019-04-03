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CHP İstanbul’da 13 ilçede verilen "yeniden sayım" kararına itiraz etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 12:43 | Son Güncelleme

CHP, AK Parti’nin itirazı üzerine 13 ilçede geçersiz oyların sayılması kararının kaldırılması için itirazda bulundu.

CHP, AK Parti’nin itirazı üzerine 13 ilçede geçersiz oyların sayılması kararının kaldırılması için itirazda bulundu. Verilen yeniden sayım kararının usulsüz olduğunu kaydeden CHP, tedbir kararı alınarak sayımların durdurulmasını istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarında usulsüzlük iddialarına ilişkin tartışmalar sürerken, partilerin karşılıklı itirazları devam ediyor. AK Parti’nin itirazı üzerine Küçükçekmece, Başakşehir, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Beyoğlu, Tuzla, Ümraniye İlçe Seçim Kurulları geçersiz oyların sayılmasına, Çatalca İlçe Seçim Kurulu ise tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Kararın ardından CHP, İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurdu. CHP adına avukatlar Doğuşcan Aydın Aygün ve Mehmet Süleyman Türker, İl Seçim Kuruluna her ilçe için ayrı ayrı itiraz dilekçelerini sundular. Avukatlar tarafından verilen itiraz dilekçesinde, ilçe seçim kurullarının verdiği kararın kaldırılması istendi. Gözden geçirme ve yeniden sayma işlemine başlanmaması istenilen itiraz dilekçesinde ayrıca, AK Parti tarafından yapılan itirazın kötü niyetli olduğu ve bu nedenle idari para cezasının uygulanmasına karar verilmesi istendi.

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