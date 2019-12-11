CHP, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle savunma istemiş

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- CHP Muğla İl Başkanlığı'nın daha önce parti üyeliğinden istifa eden sinema ve dizi oyuncusu Yiğit Dören'den (42) kesin ihraç istemiyle savunma istediği ortaya çıktı. Dören, "Böyle bir komediyle karşılaşmadım" derken, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, e-devlet üzerinden yapılan istifaları kendilerinin göremediğini belirtip, "Partimize istifasını doğrudan sunmuş olsaydı zaten savunma istemezdik" dedi.

Muğlalı ünlü dizi oyuncusu Gülnihal Demir'in kendisi gibi oyuncu olan oğlu Yiğit Dören'den, üyesi olduğu CHP Muğla İl Başkanlığı, yerel seçimlerde tekrar aday olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün yerine bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Behçet Saatcı'yı desteklemesi nedeniyle yazılı savunma istedi. Dören'e gönderilen CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Nihal Anlı Coşkun imzalı yazıda, "Yerel seçim sürecinde sosyal medya hesabınızda Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı'nın seçim afişleri ile mitinglerini paylaştığınız ve destekleyici propaganda yaptığınız, bu şekilde üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğunuz, parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalıştığınız, partinin temel ilkelerine aykırı çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunduğunuz iddia edilerek, parti tüzüğümüzü ihlal ettiğiniz iddiasıyla hakkınızda, 'kesin çıkarma cezası' verilmesi istemiyle tedbirli olarak disiplin soruşturması başlatılmıştır" denildi.