CHP-İYİ Parti ittifak görüşmeleri

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde Türkiye'nin tamamına yönelik bir iş birliği arayışı olmadığını belirterek, "Daha dar çerçevede bir alan oluşturmak mümkün olur mu, onun çalışmasını yapmaya karar verdik." dedi. Koray Aydın, CHP PM Üyesi Bülent Tezcan ile iki partinin yerel seçime yönelik ittifak görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinden sonra iki parti arasında iş birliği imkanının olup olmayacağının araştırılmasına karar verildiğini anımsattı. Aydın, bu kapsamda Tezcan ile yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaparak konuyu etraflıca değerlendirdiklerini belirtti. Önce bir ortak alan oluşturulması sonra da o alanın çerçevesinin çizilmesi gerektiğini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugünkü konumuzun esas ana gövdesini bu oluşturdu. Onun üzerinde bir görüş trafiği yaptık. Aramızdaki müzakereyle ortaya çıkmış olan tablonun liderler seviyesinde ve parti başkanlık divanı seviyesinde aktarılması için de hafta başı tekrar buluşmak üzere ayrıldık."

Genel seçimdeki ittifak çalışmasının yerel seçimde de yapılmasının, hukuken mümkün olmadığına işaret eden Aydın, şöyle konuştu: "O bakımdan daha dar çerçevede bir alan oluşturulmak mümkün olur mu, onun çalışmasını yapmaya karar verdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anayasal oylamasıyla yaşanan süreçte, bu 'tek adam' düzenini benimseyip kabul edenlerle, 'hayır olmaz' diyenlerin son referandum ve genel seçim dahil olmak üzere bir arayışları söz konusu. Bunun mahalli seçime yönelik ise özellikle iktidar partisindeki bir büyüğümün tabiriyle parsel parsel satılmış büyükşehirlerimiz var. Burası bizim ortak alanlarımız. Bu parsel parsel satılan büyükşehirlerde ne yapılabilir? Bu yağma, talan düzenine nasıl son verilebilir? Bu çizilen alanın etrafını da hangi kurallarla pekiştirebiliriz? Onun arayışı içerisindeyiz." Aydın, ittifakın içeriğine ilişkin bir soruya "Türkiye'nin tamamına yönelik bir iş birliği arayışı yok." yanıtını verdi. Bir gazetecinin, "İttifak 13, 14 ilde olacak" iddialarını hatırlatması üzerine Aydın, "Rakamlar üzerinden bir şey söylemem söz konusu olamaz. Belki o, belki daha ufağı. Çalışacağız." dedi.