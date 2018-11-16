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CHP-İYİ Parti ittifak görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: - "Türkiye'nin tamamına yönelik bir iş birliği arayışı yok" - "Daha dar çerçevede bir alan oluşturmak mümkün olur mu, onun çalışmasını yapmaya karar verdik" - "Aramızdaki müzakereyle ortaya çıkmış olan tablonun, liderler ve parti başkanlık divanı seviyesinde aktarılması için de hafta başı tekrar buluşmak üzere ayrıldık"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde Türkiye'nin tamamına yönelik bir iş birliği arayışı olmadığını belirterek, "Daha dar çerçevede bir alan oluşturmak mümkün olur mu, onun çalışmasını yapmaya karar verdik." dedi.

Koray Aydın, CHP PM Üyesi Bülent Tezcan ile iki partinin yerel seçime yönelik ittifak görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinden sonra iki parti arasında iş birliği imkanının olup olmayacağının araştırılmasına karar verildiğini anımsattı.

Aydın, bu kapsamda Tezcan ile yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaparak konuyu etraflıca değerlendirdiklerini belirtti. Önce bir ortak alan oluşturulması sonra da o alanın çerçevesinin çizilmesi gerektiğini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü konumuzun esas ana gövdesini bu oluşturdu. Onun üzerinde bir görüş trafiği yaptık. Aramızdaki müzakereyle ortaya çıkmış olan tablonun liderler seviyesinde ve parti başkanlık divanı seviyesinde aktarılması için de hafta başı tekrar buluşmak üzere ayrıldık."

Genel seçimdeki ittifak çalışmasının yerel seçimde de yapılmasının, hukuken mümkün olmadığına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"O bakımdan daha dar çerçevede bir alan oluşturulmak mümkün olur mu, onun çalışmasını yapmaya karar verdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anayasal oylamasıyla yaşanan süreçte, bu 'tek adam' düzenini benimseyip kabul edenlerle, 'hayır olmaz' diyenlerin son referandum ve genel seçim dahil olmak üzere bir arayışları söz konusu. Bunun mahalli seçime yönelik ise özellikle iktidar partisindeki bir büyüğümün tabiriyle parsel parsel satılmış büyükşehirlerimiz var. Burası bizim ortak alanlarımız. Bu parsel parsel satılan büyükşehirlerde ne yapılabilir? Bu yağma, talan düzenine nasıl son verilebilir? Bu çizilen alanın etrafını da hangi kurallarla pekiştirebiliriz? Onun arayışı içerisindeyiz."

Aydın, ittifakın içeriğine ilişkin bir soruya "Türkiye'nin tamamına yönelik bir iş birliği arayışı yok." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, "İttifak 13, 14 ilde olacak" iddialarını hatırlatması üzerine Aydın, "Rakamlar üzerinden bir şey söylemem söz konusu olamaz. Belki o, belki daha ufağı. Çalışacağız." dedi.

- "Her partinin kendi hazırlığı da var "

"Tablodan umutlu musunuz?" sorusu üzerine Aydın, şunları söyledi:

"Görüşmelerden karşılıklı bir anlayış birliğinin oluştuğu görülüyor ama bunun uygulamaya dönüşüp dönüşmeyeceğine bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü bir bağlayıcılık yok. İki tane rüşdünü ispat etmiş büyük parti var. İlkeler üzerinde bir anlaşma olursa bu olur. Olamıyorsa da zaten her partinin kendi hazırlığı da var. Hazırlıklarımızı devam ettireceğiz."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın ittifaka ilişkin, "Olmamalı, olmayacak" çıkışının hatırlatılması üzerine de Aydın, "Bu görüşmeler yapıldığında Sayın Hocam da o toplantıda vardı. Şu anda o toplantıda çıkan karara uygun olarak bir hareket yapıyoruz." dedi.

- "Ankara'da alternatif çok"

Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı sorusuna ise Aydın, "Ortada daha fol yok, yumurta yok. İsimler üzerinden bir şey söylemek doğru olmaz. Ankara'da alternatif çok. Bir kişiye bağımlılık biz hissetmiyoruz. Onu sizlerde görüyoruz. O konuda eğer bir şey yapılacaksa onun isimlendirmesi sonra olur." karşılığını verdi.

Aydın, ittifak çerçevesinde aday isimlerine yönelik soruyu ise "İsimlere gerek yok. Çünkü her partinin bir portföyü de var. İsimler bir günde oluşan, topluma lanse edilecek durumda değil. Her partinin aylardan beri süren çalışmaları var. Üretilmiş isimleri var. Portföylerde oldukça yeni isimler de var. Ne olacağına karar verilirse içini doldurmak çok zor olmaz." şeklinde yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP ittifak İYİ parti yerel seçim

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