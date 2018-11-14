CHP-İYİ Parti ittifakı yerel seçimde hangi belediyeleri kazandırır?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü görüşmesine ilişkin olarak, "Bu ittifak ne kadar iyi işlerse işlesin İstanbul’u CHP’ye kazandırmaya yetecek gibi görünmüyor. İstanbul’da hem çok iyi bir adaya, hem de HDP’ye oy veren seçmenin oyuna da ihtiyaç var. Hem İYİ Parti’nin, hem HDP’nin oyunu alabilecek bir aday, zor bulunur bir şey. Ya da MHP’nin İstanbul’da AK Parti’den de oy alacak ya da çalacak gerçekten güçlü bir aday koymasına." dedi.

EYÜP VE ÜSKÜDAR'DA AK PARTİ KAYBEDEBİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın aksine bazı ilçelerde bu ittifakın sonuç getireceğini belirten Fatih Altaylı, "AK Parti’nin az fakla kazandığı yerlerde mesela Eyüp’te, Üsküdar’da muhalefeti öne geçirebilir." diye yazdı.

ANKARA VE ANTALYA'DA DA BİR DÖNEM SONA MI ERİYOR?

Ankara ve Antalya'da da durumun farklı olmadığını belirten Altaylı, iki büyükşehiri CHP-İYİ Parti ittifakının, AK Parti'nin elinden alabileceğini iddia etti.

