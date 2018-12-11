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CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

SEÇİM HABERLERİ  | 11.12.2018 07:43 | Son Güncelleme

CHP-İYİ Parti arasında devam eden görüşmelerde henüz bir sonuca varılamadı. Ankara'yı bugün çok hareketli bir gün beklerken, Akşener "Tıkanıklık bu akşama kadar aşılamazsa, yarın sabah görüşmeleri noktalayın" talimatı verdi.

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Yerel seçim için partilerin aday belirleme süreci devam ediyor. AK Parti-MHP ittifakında adayların büyük bir bölümü netleşirken, CHP-İYİ Parti bloğunda 'kriz' devam ediyor.

Özellikle Ankara adayını belirleme konusunda iki parti anlaşamazken, Mansur Yavaş isminin iki liderinde masasında olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki sürpriz görüşme sonrası, atılacak adımların hızlandırılması kararlaştırılırken, parti kurmaylarının yoğun mesai harcadığı belirtildi.

CHP ve İYİ Parti arasındaki son kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki "Müzakerelerin tıkandığı nokta" yazısında, çarpıcı bir iddiayı yazdı.

KRİTİK GÜN BUGÜN!

İttifak için bugün kritik gün olduğunu belirten Sarıkaya "İYİ Parti’nin bu akşama kadar tamamlanması, olmuyorsa ittifak müzakerelerine son verilmesi yönünde görüş bildirdiği müzakerelerde dün akşam saatlerine kadar bir noktaya varıldığı söylenemez…" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde gelinen noktada 4 büyükşehirde kilitlenildiğini belirten Sarıkaya, Akşener'in "Tıkanıklık bu akşama kadar aşılamazsa Çarşamba (yarın) sabah görüşmelerin noktalanması” talimatını verdiğini ve CHP tarafına da bunun iletildiğini belirtti.

ANKARA İÇİN SÜRPRİZ İSİM BÜLENT KUŞOĞLU

Mansur Yavaş ismi dışında Ankara için sürpriz bir gelişme daha yaşandığını belirten Sarıkaya, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e "Dilerseniz milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu bizden ayrılıp, sizin listenizden Ankara Büyükşehir adayı olabilir” önerisinde bulunduğunu, ancak Kuşoğlu'nun adaylığı istemediğini iddia etti.

Öte yandan iki partinin arasında devam eden görüşmelerde, Ankara adayının CHP'den gösterilmesi konusunda uzlaşıya varıldı.

MERSİN VE BALIKESİR BİLMECESİ

CHP'nin "Manisa ve Denizli’de aday çıkarmayalım; Kayseri, Nevşehir, Niğde, Çorum, Konya’da da biz aday göstermeyiz, adayınızı destekleriz” önerisinde bulunduğunu belirten Sarıkaya, İYİ Parti'nin Balıkesir ve Mersin konusundaki ısrarından geri adım atmadığını yazdı.


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