CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Yerel seçim için partilerin aday belirleme süreci devam ediyor. AK Parti-MHP ittifakında adayların büyük bir bölümü netleşirken, CHP-İYİ Parti bloğunda 'kriz' devam ediyor.

Özellikle Ankara adayını belirleme konusunda iki parti anlaşamazken, Mansur Yavaş isminin iki liderinde masasında olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki sürpriz görüşme sonrası, atılacak adımların hızlandırılması kararlaştırılırken, parti kurmaylarının yoğun mesai harcadığı belirtildi.

CHP ve İYİ Parti arasındaki son kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki "Müzakerelerin tıkandığı nokta" yazısında, çarpıcı bir iddiayı yazdı.

KRİTİK GÜN BUGÜN!

İttifak için bugün kritik gün olduğunu belirten Sarıkaya "İYİ Parti’nin bu akşama kadar tamamlanması, olmuyorsa ittifak müzakerelerine son verilmesi yönünde görüş bildirdiği müzakerelerde dün akşam saatlerine kadar bir noktaya varıldığı söylenemez…" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde gelinen noktada 4 büyükşehirde kilitlenildiğini belirten Sarıkaya, Akşener'in "Tıkanıklık bu akşama kadar aşılamazsa Çarşamba (yarın) sabah görüşmelerin noktalanması” talimatını verdiğini ve CHP tarafına da bunun iletildiğini belirtti.